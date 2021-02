Najlepszy z reprezentantów Austrii - Michael Hayboeck zajął w sobotnim konkursie indywidualnym o mistrzostwo świata na normalnej skoczni siódme miejsce. To najsłabszy wynik na tego typu obiekcie od 2003 roku.

Austriacy - jeszcze niedawno prawdziwa potęga skoków narciarskich pogrążeni są obecnie w głębokim kryzysie. Z powodu zakażeń koronawirusem stracili szanse na czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a bez medalu zakończyli też zmagania w mistrzostwach świata w lotach. Dodatkową, gorzką pigułką był fatalny w ich wykonaniu Turniej Czterech Skoczni, gdzie najlepszy z reprezentantów - Stefan Kraft - był dopiero ósmy.

To wszystko sprawiło, że przed rozpoczęciem mistrzostw świata w tamtejszej kadrze trudno było o optymizm. Fani po cichu mogli jednak liczyć na dobry występ obrońcy Kryształowej Kuli, który w ostatnim występie przed walką o medale - w Zakopanem - zajął piąte miejsce.



Sobotnie zmagania zakończyły się jednak wielkim zawodem i najgorszym występem Austriaków na normalnej skoczni od niemal 20 lat. Najlepszy z nich - Michael Hayboeck był dopiero siódmy. Poprzednio tak słabo reprezentanci tego kraju wypadli w 2003 roku w Val di Fiemme, gdy na tej pozycji uplasował się Martin Hoellwarth.



Co ciekawe - od tamtej pory tylko raz zdarzyło się, by na obiekcie normalnym żaden Austriak nie wywalczył medalu. Miało to miejsce w... Oberstdorfie, w 2005 roku.



