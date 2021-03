Halvor Egner Granerud został zakażony koronawirusem i nie wystąpi w konkursach na dużej skoczni podczas MŚ w Oberstdorfie. Co czeka resztę jego kolegów z reprezentacji? W najgorszym wypadku Norwegowie mogą nie zostać dopuszczeni do rywalizacji.

Granerud w tym sezonie był bezsprzecznie najlepszym skoczkiem w zawodach Pucharu Świata. Wygrał 11 z 22 konkursów, dominując na wielu skoczniach. Mistrzostwa świata miały być potwierdzeniem jego świetnej dyspozycji.



Na normalnej skoczni Norweg zajął czwartą lokatę, ale nie był to "koniec świata" dla lidera PŚ. Miał przecież w perspektywie dwa konkursy na dużej skoczni - indywidualny oraz drużynowy. Dziś wiadomo, że w nich nie wystąpi.



Pocieszeniem dla 24-letniego skoczka jest srebrny medal w rywalizacji drużyn mieszanych.





Granerud zakażony koronawirusem. Co z norweską kadrą?

Czy zakażenie Graneruda oznacza, że norweskich skoczków może zabraknąć w rywalizacji na dużym obiekcie? Do takiego scenariusza jeszcze długa droga, ale jest to jeden z możliwych wariantów.



Wszyscy, którzy mieli kontakt z Granerudem w ciągu ostatnich 72 godzin, muszą zostać odizolowani i przejdą kolejne testy. Dopiero ich negatywny wynik oznaczać będzie możliwość zakończenia izolacji - pisze wysłannik Interii do Oberstdorfu Waldemar Stelmach.



Na razie norweska federacja poinformowała, że wszystkie wyniki testów zawodniczek kobiecej reprezentacji są negatywne. Oznacza to, że powinny one wziąć udział w zaplanowanym na godzinę 17.15 konkursie indywidualnym.

Zdjęcie Halvor Egner Granerud / AFP

