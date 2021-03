Halvor Egner Granerud uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, co wykluczy go z rywalizacji o tytuł mistrza świata na dużej skoczni. To nie pierwszy raz, kiedy koronawirus przeszkadza w sportowej rywalizacji skoczków.

Ogromny pech Graneruda podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie. Dominator obecnego sezonu i niekwestionowany lider PŚ jechał do Niemiec z nadzieją na tytuł mistrzowski. W rywalizacji na normalnej skoczni był czwarty, na dużej nie wystąpi wcale.



Norweg był największym faworytem indywidualnego konkursu na dużej skoczni. Razem z reprezentacją narodową miał też walczyć o złoto w konkursie drużynowym.



Koronawirus regularnie przeszkadza skoczkom już od roku. Wówczas to skrócony musiał zostać norweski turniej Raw Air. Zwycięzcą uznano ówczesnego lidera cyklu - Kamila Stocha. W tym sezonie Raw Air w ogóle nie zostanie rozegrany.



Halvor Egner Granerud zakażony. Koronawirus w świecie skoków narciarskich

Obecny sezon rozpoczął się od serii zakażeń w reprezentacji Austrii oraz Słowenii. Polacy także przeżyli niełatwe chwile, kiedy pozytywny wynik testu otrzymał Klemens Murańka. Na szczęście powtórne badania wykazały, że zawodnik jest zdrowy i Polacy mogli przystąpić do zawodów.



Takiego szczęścia nie miała zawodniczka kobiecego PŚ Marita Kramer. Austriaczka do Rasnova przyjechała jako liderka PŚ. Tam uzyskała niejednoznaczny wynik testu na koronawirusa i nawet kolejne negatywne wyniki nie sprawiły, że udzielono jej zgody na udział w zawodach. Z Rasnova wyjeżdżała wściekła, z ponad 150 punktami straty do Niki Kriżnar i straconymi szansami na triumf w PŚ.

