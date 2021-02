- Nie do końca rozumiałem co się stało. Ten skok był po prostu niechlujny, brzydki i krótki - w dosadny sposób skomentował swój pierwszy skok Halvor Egner Granerud. Norweg był uważany za faworyta do wygrania konkursu indywidualnego podczas MŚ w Oberstdorfie, lecz finalnie nie znalazł się nawet na podium.

Halvor Egner Granerud był faworytem do wygrania dzisiejszego konkursu indywidualnego podczas MŚ w Oberstdorfie. Norweg nie stanął jednak na wysokości zadania i finalnie zajął dopiero 4. miejsce. Ewentualna wygrana dałby mu pierwszy złoty medal MŚ.



- Pierwszy skok był rozczarowujący. Nie do końca rozumiałem co się stało. Ten skok był po prostu niechlujny, brzydki i krótki - grzmiał po zakończeniu zawodów Granerud, w rozmowie z norweskim "NRK".

- To jest trudna do wygrania skocznia. Jest wiele dziwnych rzeczy, które mogą się wydarzyć i zostaje się surowo ukaranym. Nawet jeśli popełnisz mały błąd, a ja dziś go popełniłem - dodał.



Po dwóch dobrych skokach dzisiejszy konkurs finalnie wygrał Piotr Żyła. Drugi był Karl Geiger, a trzeci Anże Laniszek.

- Nawet kiedy jesteś w formie to czasem trudno wygrać MŚ. Być może w jego skokach było zbyt dużo emocji. Kiedy presja jest duża to traci się skupienie, a był to skok o medal, co utrudniało sprawę - skomentował skoki Graneruda trener reprezentacji Norwegii Alexander Stoeckl.



- Nie powinno się teraz jedynie spekulować czego zabrakło. To nie prowadzi do niczego, wiemy co trzeba zrobić, aby oddać dwa dobre skoki i skupimy się na treningach - stwierdził działacz norweskich skoków narciarskich Clas Brede Brathen.

Skoczkowie zmierzą się jeszcze w konkursie drużyn mieszanych. Jego początek zaplanowano na jutro (28.02) o godzinie 17:00.

MŚ w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Klasyfikacja medalowa Kraj złoty srebrny brązowy suma 1. Norwegia 4 5 5 14 2. Słowenia 1 1 2 4 3. Szwecja 1 1 1 3 4. Austria 1 0 0 1 4. Polska 1 0 0 1 4. Rosyjska Federacja Narciarska 1 0 0 1 7. Finlandia 0 1 0 1 7. Niemcy 0 1 0 1 9. Japonia 0 0 1 1

