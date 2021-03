MŚ w Oberstdorfie. Stefan Kraft: To cud, kilka tygodni temu nie mogłem zawiązać butów

Stefan Kraft po raz trzeci w karierze został indywidualnym mistrzem świata w skokach narciarskich. Po triumfie na dużym obiekcie w Oberstdorfie kręcił z niedowierzania głową. - To cud. Jeszcze kilka tygodni temu nie mogłem zawiązać butów, tak bolały mnie plecy - przyznał.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. MŚ w Oberstdorfie. Stefan Kraft wygrał konkurs, Piotr Żyła tuż za podium. Wideo © 2021 Associated Press

Ten sezon dla Krafta, jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w stawce, był trudny. Już w okresie przygotowawczym przytrafił mu się uraz pleców i z tego też powodu musiał się wycofać z kilku konkursów Pucharu Świata. Gdyby tego było mało, został także zakażony koronawirusem i choroby nie przeszedł bezobjawowo. Z tego powodu wypadło mu też kilka treningów.

Reklama

- To jest niesamowite, co się tutaj wydarzyło. To cud. Jeszcze w mistrzostwach świata w lotach w Planicy nie byłem w stanie sam założyć sobie skarpetek czy zawiązać butów. A to, że teraz przed wami stoję, w takiej dyspozycji i bez bólu, to zasługa wielu ludzi. I chciałbym im podziękować z całego serca - uradowany mówił do dziennikarzy.

Austriak przyznał, że zawodnicy w Oberstdorfie musieli stoczyć... "śnieżną bitwę".

- Warunki nie były łatwe, a do tego byłem strasznie zdenerwowany. Nie potrafiłem się opanować, gdy stałem tam na górze, ale wyszło perfekcyjnie. Powiedziałem sobie, że muszę atakować, nie mogę się poddać - przyznał dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Kraft nie krył wzruszenia. - Ten medal smakuje szczególnie. Zwłaszcza, gdy sobie przypomnę, co w tym sezonie się działo - dodał.

Srebrny medal zdobył Norweg Robert Johansson, a brązowy Niemiec Karl Geiger, który w rodzinny Oberstdorfie był drugi na normalnym obiekcie. Tuż za podium uplasował się mistrz świata z normalnej skoczni Piotr Żyła.

mar/ pp/

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!