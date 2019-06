Polacy grają z Włochami w Gdyni o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata do lat 20. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włochy - Polska na MŚ U-20. Hymny. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, by przejść do relacji na żywo ze spotkania Włochy - Polska na MŚ U-20

Reklama

Relacja na żywo na urządzenia mobilne z meczu Włochy - Polska

Polacy zajęli trzecie miejsce w swojej grupie, ale dało im to awans do 1/8 finału. W fazie grupowej "Bało-Czerwoni" przegrali z Kolumbią, wygrali z Tahiti i zremisowali z Senegalem.

Włosi natomiast wygrali grupę B. Reprezentanci Italii pokonali Ekwador i Meksyk, a w ostatnim meczu zremisowali 0-0 z Japonią.

MŚ U-20 - sprawdź szczegóły