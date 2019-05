Polacy grają z Senegalem w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata do lat 20 w Polsce. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Polacy źle rozpoczęli MŚ U-20. W pierwszym spotkaniu przegrali 0-2 z Kolumbią. Drugie spotkanie wlało sporo optymizmu w polskie serca, bowiem "Biało-Czerwoni" pokonali Tahiti aż 5-0.

Senegal zaś jest liderem "polskiej" grupy z kompletem punktów. Afrykańska drużyna pokonała 3-0 Tahiti, a następnie wygrała 2-0 z Kolumbią.

Awans do kolejnej rundy wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery z sześciu ekip, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach. Oznacza to, że wygrana da Polakom pewny awans do 1/8 finału, zaś remis i porażka będzie oznaczać, że o wszystkim zadecyduje klasyfikacja drużyn z trzeciego miejsca.

