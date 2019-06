Andrea Pinamonti, który efektownym strzałem z rzutu karnego przerwał przygodę Polaków z mundialem U-20, przyznał, że specjalnie wybrał taki sposób wykonania jedenastki. - Publiczność była przeciwko nam, a ja chciałem pokazać pewność siebie - powiedział włoski napastnik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ U-20. Zbigniew Boniek podsumował grę Polaków: "Brak kreatywności rzucał się w oczy". Wideo INTERIA.TV

Polacy przeciwko Włochom zagrali najlepszy mecz w turnieju, ale zabrakło im skuteczności. Italia jedyną bramkę zdobyła po rzucie karnym, podyktowanym za pechowego zagranie ręką Dominika Steczyka.

Reklama

Do piłki podszedł Andrea Pinamonti, najbardziej znany z włoskich piłkarzy grających w kadrze U-20. Wypożyczony z Interu Mediolan do Frosinone piłkarz zdobył w tym sezonie pięć bramek w Serie A. W spotkaniu z Polską popisał się efektownym strzałem z rzutu karnego, wykonując go a la Panenka, a więc lekko podcinając piłkę w środek bramki.

- Publiczność była przeciwko nam, a bramkarz [Radosław Majecki - przyp.] cały czas coś do mnie mówił. Byłem pewny siebie, gdy podchodziłem do piłki - powiedział Pinamonti dla oficjalnej strony FIFA.

Włoski napastnik po swoim strzale wykonał zresztą gest, jakby chciał uciszyć 10 tysięcy kibiców zgromadzonych w Gdyni.

- Chciałem także dodać tym pewności swojej drużynie. Wykonując karnego w taki sposób pokazujesz ogromną pewność siebie, co przekłada się na cały zespół - tłumaczy.

Pinamonti zdradził, że choć nazwa strzału pochodzi od nazwiska Czecha Antonina Panenki, to on zdecydował się na takie rozwiązanie, mając w pamięci strzały swoich rodaków.

- Podglądałem Andreę Pirlo, gdy wykonywał rzuty karne w ten sposób. Byłem pod wrażeniem jego strzału przeciwko Anglii w czasie Euro 2012. Francesco Totti także strzelał w ten sposób - zaznaczył napastnik.

Co ciekawe, Włosi swego czasu także zostali ugodzeni karnym "a la Panenka". W finale mistrzostw świata w 2006 roku na takie uderzenie zdecydował się Zinedine Zidane, pokonując Gianluigiego Buffona. Piłka po strzale Francuza odbiła się wówczas od poprzeczki. Ostatecznie finał zakończył się remisem 1-1, a po serii rzutów karnych lepsi okazali się Włosi.



Trener Włochów Paolo Nicolato przyznał, że był zaskoczony sposobem w jaki jego podopieczny wykonał rzut karny, ale nie miał nic przeciwko temu.

- Nie wiedziałem, że tak uderzy, ale potrzeba sporo charakteru, by się na to zdecydować. Najważniejsze, że piłka znalazła się w bramce. Spróbował bardzo trudnego technicznie rozwiązania - ocenił włoski szkoleniowiec.

MŚ U-20 - sprawdź szczegóły

Zdjęcie Andrea Pinamonti pokonuje Radosława Majeckiego strzałem z rzutu karnego / Adam Warżawa / PAP

WG