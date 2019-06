- Są plusy i minusy po tym turnieju, ale po meczu z Włochami jest duży niedosyt i będziemy o nim długo pamiętać - powiedział Sebastian Walukiewicz, obrońca reprezentacji Polski, która po porażce z Gdyni 0-1 żegna się z piłkarskimi mistrzostwami świata U-20 na fazie 1/8 finału.

"Biało-Czerwoni" uważają, że niedzielny pojedynek był do wygrania. - Myślę, że tak, szczególnie po drugiej połowie. Przed przerwą brakowało nam pewności siebie, zdecydowania, a potem musieliśmy już atakować, bo nie mieliśmy nic do stracenia i to wyglądało trochę lepiej - mówił Walukiewicz.



- Wiedzieliśmy, że przegrywamy, musimy coś zmienić, żeby awansować dalej albo przynajmniej doprowadzić do dogrywki, to trzeba strzelić gola. Nie udało się jednak i mówi się trudno - dodał.

Włosi momentami prezentowali "brudną grę", co mogło zdenerwować Polaków. - Na pewno była taka złość, co było widać w drugiej połowie, szczególnie w ostatnich minutach, gdzie stworzyliśmy sobie sytuacje, ale zabrakło czegoś - może szczęścia i trzeba się z tym pogodzić. Odpadamy z turnieju - tłumaczył obrońca, który od nowego sezonu będzie piłkarzem Cagliari.



MŚ U-20 2019 - z obozu Orłów MŚ U-20. Włochy – Polska 1-0 w 1/8 finału. Pożegnanie Orłów z turniejem



Z Gdyni Paweł Pieprzyca i Michał Białoński

