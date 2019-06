MŚ U-20. Włochy - Mali 4-2 w ćwierćfinale

Włosi awansowali do półfinału mundialu do lat 20! Reprezentacja Italii pokonała 4-2 Mali, która od 21. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ousmane Diakite.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ U-20. Jacek Magiera: "Czas na nowe wyzwania dla każdego z piłkarzy". Wideo INTERIA.TV

MŚ U-20 - sprawdź szczegóły

Reklama

Włosi przed spotkaniem byli w teoretycznie lepszej sytuacji. Podchodzili do spotkania mając dwa dni więcej odpoczynku. Reprezentacja Italii do ćwierćfinału awansowała pokonując 1-0 Polskę. Malijczycy stali się rewelacją turnieju, w ćwierćfinale w rzutach karnych pokonując Argentynę.

Spotkanie zaczęło się jednak fatalnie dla afrykańskiej drużyny. Już w 12. minucie Ibrahima Kone wpakował piłkę w samo okienko własnej bramki, niefortunnie wybijając futbolówkę po rzucie rożnym. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na interwencję.

Sytuacja Malijczyków skomplikowała się jeszcze bardziej w 21. minucie spotkania. Wówczas Ousmane Diakite brutalnie zaatakował rywala i obejrzał czerwoną kartkę.

To jednak nie załamało Afrykańczyków, którzy wyrównali jeszcze przed przerwą. Babou Fofana przeprowadził solowy rajd przez pół boiska, po czym podał piłkę do Kone. Ten efektownie piętą podał do Sekou Koity, który mocnym strzałem zdobył bramkę na 1-1!

Po godzinie gry Włosi ponownie objęli prowadzenie, za sprawą swojej największej gwiazdy. Andrea Pinamonti z ostrego kąta zmieścił piłkę przy słupku i Italia wygrywała 2-1.



W 79. minucie Mali po raz drugi wyrównało, gdy Mohamed Camara skierował piłkę do pustej bramki, ale radość piłkarzy z Afryki trwała tylko chwilę. Dwie minuty później rzut karny wykorzystał Pinamonti i Włosi znów prowadzili, tym razem 3-2.

Sześć minut przed końcem spotkania Davide Frattesi pięknym strzałem głową przypieczętował awans Włochów.

W półfinale Włosi zmierzą się 11 czerwca z Ukrainą.



Włochy - Mali 4-2 (1-1)



Bramki: 1-0 Kone (12.), 1-1 Koita (38.), 2-1 Pinamonti (60.), 2-2 Camara (79.), 3-2 Pinamonti (81. - z rzutu karnego), 4-2 Frattesi (84.).



Czerwona kartka: Mali - Diakite (21.).

Zobacz raport meczowy

Zdjęcie MŚ U-20: Włosi cieszą się z bramki zdobytej w meczu z Mali / Andrzej Grygiel / PAP

WG