Włochy i Ekwador rywalizują o trzecie miejsce w mistrzostwach świata do lat 20. Mecz odbywa się w Gdyni. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią.

MŚ U-20 - sprawdź szczegóły

Włosi w drodze po medal MŚ pokonali m.in. Polaków, eliminując ich w 1/8 finału. W półfinale musieli jednak uznać wyższość Ukraina, która jutro zagra w finałowym starciu z Koreą Południową.

To właśnie azjatycki zespół pokonał w półfinale 1-0 Ekwador, przez co drużyna z Ameryki Południowej musi zadowolić się batalią o brązowy medal. Wcześniej Ekwador w pokonanym polu zostawił m.in. USA i Urugwaj. Do spotkania obu drużyn doszło już w fazie grupowej. Wówczas 1-0 zwyciężyły Włochy.



Sporym osłabieniem dla Włochów jest absencja kapitana i najlepszego strzelca Andrei Pinamontiego. Napastnik nabawił się kontuzji kolana i znalazł się poza składem meczowym.

W pierwszych dziesięciu minutach obie reprezentacje badały się nawzajem. Odważniej próbował atakować Ekwador, ale skończyło się jedynie na wywalczonym rzucie rożnym i mocnym strzale z dystansu.

Groźnie było za to w 14. minucie, gdy Enrico del Prato przedarł się lewą stroną i wpadł w pole karne. Podał wzdłuż bramki, lecz tam piłkę przejął włoski obrońca.



Spotkanie w Gdyni toczyło się w niezłym tempie, ale brakowało sytuacji podbramkowych. Po pół godzinie gry Ekwadorczycy oddali zaledwie jeden celny strzał, Włosi - żadnego. Trzykrotnie strzelali zaś niecelnie, Ekwadorczycy - czterokrotnie.







Włochy - Ekwador 0-0

Włochy: Carnesecchi - Gabbia, del Prato, Ranieri - Candela, Alberico, Esposito, Bettella, Tripaldelli - Capone, Gori.

Ekwador: Ramirez W. - Espinoza, Porozo Vernaza, Vallecilla, Palcios - Charcopa, Alcivar Macias - Plata, Rezabala, Alvarado - Campana.