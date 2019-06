W starciu dwóch "czarnych koni" rozgrywanych w Polsce MŚ do lat 20 Koreańczycy, w kontrowersyjnych okolicznościach, wypracowali sobie rzut karny, po którym prowadzili, ale Ukraina odrobiła stratę, a od 53. min prowadzi 2-1! Obydwa gole dla naszych sąsiadów strzelił 19-latek z Dynama Kijów - Władysław Supriaha, dla którego są to premierowe trafienia na turnieju.

Władysław Supriaha to czysty talent ukraińskiej piłki.

Mało kto przewidział taki skład finału, co więcej, żaden z tych zespołów nie był typowany do roli finalistów turnieju.

Ukraina na drodze do finału pokonała USA (2-1), Katar (1-0), Panamę (4-1), Kolumbię (1-0) i Włochy (1-0). Zanotowała tylko jeden remis - z Nigerią (1-1).

Znacznie trudniejszą przeprawę mieli Koreańczycy, którzy ulegli tylko Portugalii (0-1), a pokonali: RPA (1-0), Argentynę (2-1). Japonię (1-0), Senegal (3-2 po karnych) i mistrza Ameryki Południowej - Ekwador (1-0).

Finaliści mieli to szczęście, że groźną Francję wyeliminowały im Stany Zjednoczone, które przepadły w starciu z Ekwadorem, a równie niebezpieczną Argentynę odprawiło do domu Mali, które w ćwierćfinale nie sprostało Włochom.



Spotkanie zaczęło się w wymarzony sposób dla Azjatów. Już pierwsza akcja dała im rzut karny, którego podyktować sędzia Ismail Elath zdecydował się po analizie VAR. Faktycznie, jeden z Ukraińców, na linii pola karnego nadepnął na nogę Kangina Lee. Młoda gwiazda Valencii sama wymierzyła sprawiedliwość, uderzeniem w prawy róg i Azjaci prowadzili 1-0.

Po zdobyciu bramki podopieczni Jungyong Chunga przeszli do defensywy, czekając na kontry. Ukraińcy mieli kłopoty z przebiciem się przez drugą linię.

Udało im się raz, po stracie rywali. W najgroźniejszej okazji Serhij Buletsa uderzył z rzutu wolnego nad murem, ale wyczuł jego intencje Gwangyeon Lee, który złapał piłkę.

Przez panujący w Łodzi upał po 25 minutach sędzia zarządził przerwę na uzupełnienie płynów.



W 32. min z dystansu "kropnął" Serhij Butsa, ale bardzo niecelnie.



Dwie minuty później nasi wschodni sąsiedzi cieszyli się z wyrównania! Po podaniu z rzutu wolnego Buletsy piłka, zagrana głową przez Sehuna Oha wróciła przed pole karne. Do strzału szykował się tam Ołeksij Chachłow, ale wracający w sukurs Seyun Kim wybił mu piłkę, tyle że wprost pod nogi Władysława Supriahy, który kopnięciem po ziemi, w lewy róg trafił do siatki.

Ukraińcy chcieli pójść za ciosem. Teraz to oni dominowali, atakując skrzydłami, głównie lewym. Na dodatek trybuny zdominowali nasi wschodni sąsiedzi, którzy buczeli i gwizdali podczas ataków Koreańczyków.

W czwarte minucie doliczonego do I połowy czasu zza pola karnego wypalił Sehun Oh, ale o metr za wysoko. To był ostatni akcent I połowy.



Przed II połową trener Koreańczyków Jungyong Chung zdjął Oha, by wpuścić za niego na prawą pomoc Wonsang Uma.



Po przerwie Koreańczycy dominują. W 49. min odważył się na strzał z 25 m Youngwook Cho, ale nie trafił.



W rewanżu, lewą flanką przedarł się w pole karne rywala Buletsa, a jego ostre dośrodkowanie wybił przed siebie Gwangyeon Lee. Żaden z Ukraińców nie znalazł się na drodze piłki, by pokusić się o dobitkę.



W 53. min środkiem popędził Juchym Konoplia, piłkę chciał mu wybić Jungmin Kim, ale zamiast tego, podał prostopadle do Supriahy, ten wyszedł sam na bramkarza i strzałem po ziemi, w lewy róg dał prowadzenie Ukrainie!



"Ukraina! Maładcy!" - zawołali kibice naszych wschodnich sąsiadów.



W 59. min Buletsa z rzutu wolnego, wykonywanego 28 m od bramki, uderzył nad murem, lecz bardzo niecelnie.

Podczas gdy Korea mordowała się w ataku pozycyjnym, Konoplia napędzał kontry Ukrainy. Tę z 61. min powinien na bramkę zamienić Buletsa, lecz z 15 m przestrzelił.

W 65. zza "szesnastki" kopnął w kierunku dalszego rogu Wiktor Kornienko, który pomylił się o metr.



W 70. min Koreańczycy mogli wyrównać po rzucie rożnym, gdy dośrodkowanie powędrowało na pierwszy słupek, na głowę Jaeika Lee, którego strzał pod poprzeczkę wspaniale obronił Andrij Łunin, a jego koledzy zablokowali dobitkę Jungmina Kima.



W odpowiedzi kontrę przeprowadził Buletsa, którego strzał złapał G. Lee.



W 76. min Jaeik Lee miał sytuację strzelecką w polu karnym i gdyby nie ofiarny blok Waleriego Bondara, byłby gol.



Koreańczycy naciskali coraz mocniej. Po dośrodkowaniu Wonsanga Uma główkował Sehun Oh, ale słabo i niecelnie. Oh uderzał głową także w 86. min i choć tym razem trafił, to jednak na tyle słabo, że Łunin bez problemu złapał piłkę.



W 89. min rajdem w stylu Maradony popisał się Heorhii Citaiszwili, na samym końcu minął Jisola Lee i delikatnym strzałem po ziemi, w prawy róg podwyższył na 3-1!



Na loży VIP stadionu Widzewa zasiedli prezydent FIFA Gianni Infantino, prezes PZPN-u Zbigniew Boniek z całym zarządem związku, minister sportu Witold Bańka, selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek, a także legendy polskiej piłki na czele z Józefem Młynarczykiem, czy Stefanem Majewskim.





Finał MŚ U-20:

Ukraina - Korea Płd. 3-1 (1-1) - mecz trwa

Bramki:

0-1 Kangin Lee (5. Z karnego), 1-1 Władysław Supriaha (34.), 2-1 Supriaha (53. z podania Konoplii), 3-1 Citaiszwili (89.)

Ukraina: Łunin - Safronow, Bondar, Bieskorowainji - Konoplia Dryszliuk, Chachłow (55. Czech), Citaiszwili, Kornienko, Buletsa (88. Kaszczuk) - Supriaha (62. Sikan)

Korea Płd.: Gwangyeon Lee - Jisol Lee, Hyun Woo Kim, Jaeik Lee - Hwang, Jungmin Kim, Yangwook Cho (64. Sejin Jeon), Seyun Kim ( (46. Wonsang Um), Kangin Lee, Jun Choi (80. Kyuhyuk Lee) - Sehun Oh.

Sędzia: Ismail Elfath z USA.

Żółte kartki: Hyun Woo Kim, Jaeik Lee, Sehun Oh oraz Konoplia.



Widzów: 16344.

Zdjęcie Ukrainiec Oleksiy Khakhlov (C) oraz Hwang Taehyeon (L) i Lee Kang-in (P) z Korei Płd. podczas meczu finałowego piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w Łodzi, / Grzegorz Michałowski / PAP

Z Łodzi Michał Białoński, Piotr Jawor