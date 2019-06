MŚ U-20. Trener Japonii: Naszą siłą gra zespołowa

"Udało się wyjść z 'grupy śmierci', to teraz chcemy być górą w rywalizacji azjatyckiej"- wyraził swoje nadzieje Masanga Kageyama, prowadzący reprezentację Japonii w rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostwach świata dwudziestolatków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ U-20. Jacek Magiera podsumowuje turniej: "Jestem zadowolony z piłkarzy". Wideo INTERIA.TV

Reklama

W fazie grupowej Japończycy nie przegrali żadnego meczu, wygrywając z Meksykiem 3-0 i remisując z Ekwadorem 1-1 oraz bezbramkowo z Włochami. We wtorek o awans do ćwierćfinału czeka ich "derbowy" pojedynek z Koreańczykami.

"Od lat rywalizujemy z Koreą, ale teraz ten mecz ma szczególną stawkę. Siła i technika to podstawowe atuty rywali, które zdecydowały o ich awansie do fazy finałowej. Przegrali wprawdzie na inaugurację z Portugalią, jednak duch zespołowości sprawił, że na następne spotkania wyszli bardzo zmotywowani i wygrali z silnymi rywalami. Nam udało się wyjść z 'grupy śmierci', a teraz chcemy być górą w rywalizacji azjatyckiej" - powiedział szkoleniowiec.

Jego zdaniem, w tym turnieju jest kilka zespołów lepszych od Japonii, ale...

"Zawsze myślę o tym, jak możemy dojść do poziomu europejskiego, ale teraz musimy się skupić na naszych azjatyckich silnych stronach i rozegrać dobry mecz. Naszą japońską siłą jest gra zespołowa, co było chyba widoczne w poprzednich meczach. Jesteśmy w takiej formie, że we wtorek nie będziemy oszczędzać sił, ale będziemy uważali, by nie otrzymywać żółtych kartek, bo stoimy przed wielką szansą awansu do ćwierćfinału" - z przekonaniem dodał trener Japonii.

Z kolei kapitan zespołu Mitsuki Saito nie krył aspiracji swoich i kolegów, którzy są u progu piłkarskich karier.

"Oglądając w sobotę finał europejskiej Ligi Mistrzów stwierdziliśmy, że ten sposób gry jest podobny do tego, do czego my dążymy i mam nadzieję, że taki futbol będziemy prezentować za cztery, pięć lat. Staramy się osiągać światowe standardy. Ciężka praca jest czymś oczywistym i widzimy, że w takim turnieju gra się naszej niż w lidze, a do tego szybciej trzeba regenerować siły. Myślę, że udało się nam odpocząć i musimy w pełni skoncentrowani przystąpić do meczu Koreą" - powiedział jeden z głównych kreatorów gry drużyny z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 Japonia - Korea Południowa rozegrany zostanie we wtorek o godz. 17.30 na Arenie Lublin.

Autor: Andrzej Szwabe

MŚ U-20: sprawdź szczegóły