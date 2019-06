Senegal jest kolejną drużyną, która awansowała do ćwierćfinału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata do lat 20. - Jeszcze daleka droga do medalu - podkreślił szkoleniowiec tej drużyny Youssouph Dabo. Z turnieju opadli Nigeryjczycy.

Zdjęcie Trener reprezentacji Senegalu Youssouph Dabo /Grzegorz Michałowski /PAP

Oba zespoły z Afryki w 1/8 finału młodzieżowego mundialu zmierzyły się w poniedziałek w Łodzi. Górą byli Senegalczycy, którzy zwyciężyli 2-1 po trafieniach w pierwszej połowie Amadou Sagny i Ibrahima Niane. Ich bramkarza na początku drugiej części meczu pokonał Aniekeme Okon i był to pierwszy stracony przez Senegalczyków gol w turnieju.

- To był nasz najtrudniejszy mecz na tych mistrzostwach pod każdym względem. Ale wiedzieliśmy, że tak będzie, bo z Nigerią wygraliśmy pół roku temu podczas Pucharu Afryki i spodziewaliśmy się, że będą chcieli się nam zrewanżować. Okazaliśmy się jednak lepsi piłkarsko oraz mentalnie, ponieważ w drugiej połowie nie było łatwo obronić się przed atakami - ocenił szkoleniowiec Senegalu Youssouph Dabo.

Dodał, że na razie cieszy się z awansu, a o ćwierćfinale zacznie myśleć po poznaniu rywala we wtorek. - Jesteśmy w ćwierćfinale, ale jeszcze daleka droga do medalu - podkreślił.

Opiekun Nigeryjczyków podsumował, że jest rozczarowany wynikiem i odpadnięciem z mistrzostw świata, ale jednocześnie zaznaczył, że jest dumny ze swoich podopiecznych. Szczególnie za ich postawę w drugiej połowie, w której dążyli do wyrównania.

- Staraliśmy się, wywieraliśmy presję na rywalach, lecz czasami nie można strzelić gola. Pierwszym naszym celem była gra w 1/8 finału, ale dziś chcieliśmy awansować dalej. Wracamy jednak do domu, ale plusem jest to, że kilku piłkarzy zaprezentowało się tu z naprawdę dobrej strony - tłumaczył Paul Aigbogun.

W fazie grupowej Senegal zremisował z Polską 0-0. W ćwierćfinale podopieczni Dabo zagrają w Bielsku-Białej ze zwycięzcą meczu Japonia - Korea Płd.

Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyli Kolumbijczycy, Ukraińcy, Ekwadorczycy i Włosi, którzy wygrali w Gdyni z Polską 1-0.



Bartłomiej Pawlak