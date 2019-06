Jednego z najlepszych piłkarzy zakończonego w sobotę młodzieżowego mundialu Sekou Koitę czeka kolejny wielki międzynarodowy turniej. Chodzi o prestiżowy Puchar Narodów Afryki, który w piątek zaczyna się na stadionach w Egipcie.

20-letni Sekou Koita pokazał się na polskim mundialu ze świetnej strony. Ten zdolny piłkarz nie jest już anonimowym graczem, bo w porę został dostrzeżony przez Austriaków. Jest zawodnikiem FC Liefering, klubu, który promuje młodych zawodników, którzy potem trafiają stamtąd do Red Bull Salzburg. Koita wiosną grał na wypożyczeniu w innym austriackim klubie Bundesligi Wolfsberger AC, w którym w 14 meczach zdobył 5 bramek i zaliczył cztery asysty. Austriacy nie zwolnili go na pierwszy mecz młodzieżowego mundialu z Panamą, który malijskie "Orły" zremisowały w Bydgoszczy 1-1.

Klasę pokazał w kolejnych spotkaniach. Gol w niesamowitym meczu z Arabią Saudyjską (4-3), trafienie w starciu z Francją (2-3). To w dużej mierze jego świetna gra dała zespołowi prowadzonemu przez Mamoutou Kane awans do fazy pucharowej MMŚ. Tam w 1/8 finału Malijczycy, po jednym z najlepszych meczów młodzieżowego mundialu w Polsce, pokonali po serii karnych faworyzowanych Argentyńczyków, sześciokrotnych młodzieżowych mistrzów świata. Koita należał oczywiście do najlepszych na boisku. W ćwierćfinale strzelił kolejną bramkę Włochom. Grając przez większą część spotkania w osłabieniu, Malijczycy nie dali jednak rady Italii i przegrali, po kolejnym niesamowitym spotkaniu na mundialu 2-4.

- Czy ktoś z moich zawodników ma szansę na grę w Pucharze Narodów? Tak, Sekou Koita. Zaraz po turnieju jedzie na zgrupowanie kadry naszego kraju do Kataru - informował indagowany o Koitę selekcjoner Malijczyków Mamoutou Kane.

Drużyna Mali jako ostatnia podała kadrę na zaczynający się już w piątek Puchar Narodów. Koita znalazł się w 23-osobowym składzie. O miejsce w ataku zawodnik, który ma już na swoim koncie kilka występów w narodowych barwach i jednego gola, będzie rywalizował z nie byle kim. W ataku reprezentacyjnego zespołu z Afryki Zachodniej są tak dobrzy gracze, jak Moussa Marega z FC Porto, nowy nabytek Southampton Moussa Djenepo, Moussa Doumbia z Reims czy najlepszy piłkarz MMŚ z 2015 roku Adama Traore z Orleans.

Mali w grupie E PNA rywalizuje z Tunezją, Angolą oraz z debiutującą w mistrzostwach Afryki Mauretanią. Pierwszy mecz Malijczycy zagrają właśnie z Mauretanią, 24 czerwca. Turniej w Egipcie potrwa do 19 lipca.

Michał Zichlarz