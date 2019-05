Niesamowity wynik w ostatniej kolejce grupy C mistrzostw świata do lat 20. Norwegia pokonała Honduras aż 12-0, a dziewięć bramek zdobył Erling Braut Haland. W drugim meczu Urugwaj pokonał 2-0 Nową Zelandię i na razie tylko te drużyny grupy C mają zapewniony awans do 1/8 finału.

W pierwszych dwóch meczach rozgrywanego w Polsce turnieju Honduras nie zaprezentował się dobrze i wyraźnie przegrał, ale takiego pogromu trudno było się spodziewać. Skandynawowie, liczący na awans do kolejnej rundy z trzeciego miejsca, urządzili sobie w Lublinie ostre strzelanie. Już po pierwszej połowie prowadzili 5-0.

3. kolejka MŚ U-20 2019

2019-05-30 18:00 | Stadion: Arena Lublin | Widzów: 5646 | Arbiter: M. Buhari STATYSTYKI Norwegia U-20 Honduras U-20 12 0 Posiadanie piłki 70% 30% Strzały 28 10 Strzały na bramkę 16 2 Rzuty rożne 6 1 Faule 9 17 Spalone 3 2

Bohaterem spotkania został Haland. 18-letni napastnik, za którego Red Bull Salzburg zimą zapłacił Molde pięć milionów euro, potwierdził, że Austriacy mogą mieć z niego pociechę. Zdobył aż dziewięć bramek, ustanawiając tym samym rekord MŚ U-20. W końcówce Norwegowie mieli ułatwione zadanie, bo ich rywale przez ponad pół godziny grali w dziesiątkę, a w ostatnich sekundach meczu z boiska wyleciał jeszcze jeden piłkarz z Hondurasu. Wygrana 12-0 to również rekord rozgrywanego od 40 lat turnieju.





Mimo takiego strzeleckiego festiwalu Norwegowie nie mogą być jeszcze pewni awansu do 1/8 finału. Zakończyli grupę C z trzema punktami i zajęli trzecie miejsce. Tylko cztery najlepsze drużyny z tej pozycji zapewnią sobie grę w kolejnej fazie turnieju.



Występu w 1/8 finału już przed ostatnim spotkaniem pewne były drużyny Urugwaju i Nowej Zelandii. W czwartek w Łodzi lepsi okazali się piłkarze z Ameryki Południowej, którzy pokonali rywali po golach Darwina Nuneza i Briana Rodrigueza. Dzięki temu Urugwajczycy wygrali grupę C i 3 czerwca zagrają w Lublinie z jedną z drużyn z trzeciego miejsca.

2019-05-30 18:00 | Stadion: Stadion Miejski Widzewa Łódź | Widzów: 4385 | Arbiter: Adham Makhadmeh STATYSTYKI Nowa Zelandia U-20 Urugwaj U-20 0 2 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 2 13 Strzały na bramkę 0 7 Rzuty rożne 7 9 Faule 8 9 Spalone 0 2

Pewni gry w kolejnej fazie turnieju są też Polacy, którzy z czterema punktami zajęli trzecie miejsce w tabeli grupy A.



Norwegia - Honduras 12-0 (5-0)

Bramki: Haland (7.), (20.), (36., k.), (43.), (50.), (67.), (77.), (88.), (90.), Osrigard (30.), Hauge (46.), Marković (82.)



Nowa Zelandia - Urugwaj 0-2 (0-1)

Bramki: Nunez (40.), Rodriguez (90.)



