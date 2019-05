Reprezentacja Polski do lat 20 zmierzy się z jednym z faworytów MŚ U-20 Włochami w 1/8 finału. Spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą niedzielę, o godz. 17:30, w Gdyni.

Zdjęcie Polak Jakub Bednarczyk (L) i Ousseynou Niang (P) z Senegalu / Grzegorz Michałowski /PAP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ U-20. Walukiewicz: Już trzeba myśleć o kolejnym spotkaniu. Wideo INTERIA.PL

Po zakończeniu rywalizacji w Grupie E, gdzie Francja pokonała Mali 3-1, a Arabia Saudyjska przegrała z Panamą 1-2, "Biało-Czerwoni" dowiedzieli się, że wpadają właśnie na Włochy. Alternatywą był wyjazd do Lublina, w poniedziałek, na konfrontację z Urugwajem.

Reklama

Reprezentacja Włoch z siedmioma punktami została najlepszym zespołem w grupie B. Nasi najbliżsi rywale do mundialu przystąpili w meczu z Meksykiem, który pokonali 2-1. W następnej konfrontacji skromnie ograli Ekwador 1-0, a na zakończenie fazy grupowej bezbramkowo zremisowali z Japończykami.

- Włochów znamy z ubiegłorocznych eliminacji do ME U-19. Naszą drużynę prowadził Dariusz Dźwigała, grał w niej m.in. Tymoteusz Puchacz. Przegraliśmy 3-4, prowadząc trzykrotnie. Czas na rewanż. To jeden mecz, wszystko się może zdarzyć - powiedział Interii selekcjoner "Biało-Czerwonych" Jacek Magiera.



Zobacz szczegóły z MŚ U-20

MB