​- Można być zadowolonym z wyniku. Tych bramek mogło być więcej, ale osiągnęliśmy cel, o którym mówił trener - powiedział Dominik Steczyk, jeden z bohaterów meczu z Tahiti, wygranego przez Polaków 5-0.

Na konferencji prasowej po efektownym zwycięstwie pojawiło się dwóch przedstawicieli "Biało-Czerwonych" - selekcjoner Jacek Magiera i napastnik Dominik Steczyk. Szkoleniowiec w jednej z wypowiedzi wspomniał, że na przedmeczowej odprawie mówił o pięciu golach przeciwko Tahiti.

Piłkarze spełnili więc zadanie, a Steczyk przyczynił się do tego strzelając dwa gole i zaliczając asystę.

- Mówiliśmy sobie przed meczem, że Tahiti będzie grało bardzo ambitnie, będą walczyć, będą chcieli zdobyć pierwszą bramkę na turnieju. Zdominowaliśmy to spotkanie, tylko w końcówce oddaliśmy inicjatywę - mówił piłkarz 1. FC Nuernberg.

"Biało-Czerwoni" po porażce z Kolumbią na początek mistrzostw świata do lat 20, potrzebowali takiego zwycięstwa.

- Na pewno to było bardzo ważne spotkanie. Dodaje nam dużo pewności siebie To nam pomoże z Senegalem, to dobry impuls - zakończył Steczyk.

