Czterech zmian dokonał trener Jacek Magiera w porównaniu z poprzednim spotkaniem z Tahiti. Oto skład, w jakim Polacy zagrają przeciwko Senegalowi w spotkaniu o awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Spotkanie o godz. 20.30, relacja w Interii.

Trener Jacek Magiera pozostaje wierny zasadzie, że przed każdym spotkaniem należy zmienić czterech graczy w podstawowym składzie. Tak był po meczu z Kolumbią (0-2), tak też jest po spotkaniu z Tahiti.

Na ławce Magiera posadził m.in. Dominika Steczyka, który przeciwko Tahiti zdobył dwie bramki i zanotował asystę. Na ławce usiedli też David Kopacz, Nicola Zalewski i kapitan Adrian Łyszczarz.

Do gry wraca za to Sebastian Walukiewicz. Na inaugurację obrońca reprezentacji Polski zaliczył fatalny błąd, a później zszedł z murawy z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Oprócz niego do podstawowego składu wskoczyli Tomasz Makowski, Michał Skóraś i Adrian Benedyczak.

Oto skład Polski na spotkanie z Senegalem:

Majecki - Szota, Walukiewicz, Sobociński, Stanilewicz - Benedyczak, Slisz, Makowski, Bednarczyk, Skóraś - Zylla.