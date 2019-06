Kolumbia awansowała do ćwierćfinału MŚ U-20! Nowa Zelandia została wyeliminowana po serii siedmiu rzutów karnych, które zakończyły się wygraną Kolumbii 5-4!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włochy - Polska na MŚ U-20. Hymny. Wideo INTERIA.TV

MŚ U-20 - sprawdź szczegóły

Reklama

Kolumbia awansowała do 1/8 finału zajmując drugie miejsce w grupie A. Kolumbijczycy wygrali mecze z Polską i Tahiti, a przegrali z Senegalem. Z kolei Nowa Zelandia zajęła drugie miejsce w grupie C, po tym jak pokonała Honduras i Norwegię. Jedyną porażkę zaliczyła z Urugwajem.

Kolumbijczycy wyszli na prowadzenie w 11. minucie meczu. Po bardzo dobrym dośrodkowaniu z rzutu wolnego Ivana Angulo piłkę do bramki strzałem głową skierował Andres Reyes.

Skazywana na pożarcie ekipa z Nowej Zelandii nie poddała się i dążyła do wyrównania, co udało jej się jeszcze przed przerwą. Wówczas z prawej strony mocno, płasko dogał Liberato Cacace, a Elijah Just z kilku metrów wepchnął piłkę do bramki.



Co więcej, Nowa Zelandia była bliska wyjścia na prowadzenie po godzinie gry, ale zmierzającą do pustej bramki piłkę wybił kolumbijski obrońca.

90 minut nie przyniosło rozwiązania i potrzebna była dogrywka. W niej długo aktywniejsza była ekipa z Oceanii, ale w 117. minucie Kolumbia powinna zapewnić sobie awans do ćwierćfinału. Wówczas kolumbijski skrzydłowy przeprowadził niesamowitą akcję - przebiegł z piłką pół boiska, minął kilku rywali, aż wreszcie wystawił piłkę Ivanowi Angulo. Ten miał przed sobą tylko bramkarza i z pięciu metrów strzelił prosto w niego!

Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było siedmiu serii rzutów karnych. Obaj bramkarze obronili po dwa uderzenia, ale Nowa Zelandia zaliczyła dodatkowe pudło i pożegnała się z turniejem!



Kolumbia - Nowa Zelandia 1-1 (1-1, 1-1), rzuty karne: 5-4



Bramki: 1-0 Reyes (11.), 1-1 Just (26.).

Rzuty karne:



0-0 - Vera Ramirez (Kolumbia) - karny obroniony,

0-1 - Saarpet Singh (Nowa Zelandia) - gol,

0-1 - Johan Carbonero (Kolumbia) - karny obroniony,

0-1 - Joe Bell (Nowa Zelandia) - karny obroniony,

1-1 Andres Perea (Kolumbia) - gol,

1-2 - Max Mata (Nowa Zelandia) - gol,

2-2 - Luis Sandoval (Kolumbia) - gol,

2-2 - Gianni Stensness (Nowa Zelandia) - karny przestrzelony,



3-2 - Ivan Angulo (Kolumbia) - gol,

3-3 - Callum Mccowatt (Nowa Zelandia) - gol,

4-3 - Andres Balanta (Kolumbia) - gol,

4-4 - Liberato Cacace (Nowa Zelandia) - gol,

5-4 - Carlos Cuesta (Kolumbia) - gol,

5-4 - Matthew Conroy (Nowa Zelandia) - karny obroniony.



Zobacz raport meczowy