Honduras przegrał 0-2 z Urugwajem w meczu grupy C, a Katar uległ 0-1 Ukrainie w spotkaniu grupy D mistrzostw świata do lat 20.

Bramka, która ustawiła spotkanie Hondurasu z Urugwajem, padła jeszcze w pierwszej połowie. W 41. minucie Urugwajczycy znakomicie rozegrali rzut wolny i Nicolas Acevedo wpakował piłkę do pustej bramki. W doliczonym czasie gry Honduras dobił jeszcze Nicolas Schiappacass, zdobywając bramkę po bardzo ładnej akcji.

Dzięki wygranej Urugwaj z kompletem punktów prowadzi w grupie C. Honduras bez ani jednego punktu na koncie zamyka tabelę. Jeśli dziś Nowa Zelandia pokona Norwegię, sprawa awansu będzie już jasna.

Z kolei Ukraina, po pokonaniu USA, zaskakująco długo męczyła się z Katarem. Z pomocą także przyszedł jej stały fragment, po którym w 59. minucie bramkę zdobył Denis Popow. Pięć minut przed końcem meczu czerwoną kartkę zobaczył Katarczyk Nasir Peer.

Sytuacja w grupie D jest podobna do tej w grupie C. Ukraina prowadzi z sześcioma punktami, Katar - z zerem na koncie - zamyka stawkę. W wieczornym meczu Nigeria podejmie USA i jeśli wygra, to razem z Ukrainą zamelduje się w kolejnej rundzie.

