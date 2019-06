Stany Zjednoczone i Korea Południowa awansowały do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 rozgrywanych w Polsce. Drużyny te pokonały odpowiednio Francję oraz Japonię.

Bardzo emocjonujący przebieg miało starcie Francji ze Stanami Zjednoczonymi. W obu drużynach nie brakowało zresztą znanych zawodników, jak choćby francuski obrońca Dan Axel Zagadou, na co dzień grający w Borussii Dortmund, czy Amerykanin Timothy Weah, piłkarz Paris Saint-Germain oraz syn legendarnego George'a Weaha.



W 25. minucie USA wyszło na prowadzenie po bramce Sebastiana Soto, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywala. Tuż przed przerwą wyrównał, w bardzo podobnej sytuacji, Amine Gouiri, 19-latek z Olympique Lyon.

Po przerwie to Francja szybko zdobyła bramkę na 2-1, a jej autorem był Nabil Alioui, który zwieńczył indywidualną akcję kolegi, dobijając odbitą od słupka piłkę do pustej bramki. Kwadrans przed końcem wyrównał jednak niezawodny Soto, a kilka minut później fatalny błąd popełnił francuski bramkarz Alban Lafont. Po tym, jak wypuścił piłkę z rąk, do bramki z najbliższej odległości trafił Justin Rennicks.

Co ciekawe, to właśnie 20-letni Lafont wygrał z Bartłomiejem Drągowskim walkę o miejsce w pierwszym składzie Fiorentiny, wobec czego Polak przeniósł się na wypożyczenie do Empoli.



Z kolei azjatyckie starcie Japonii z Koreą Południową rozstrzygnęło się w 84. minucie. Wówczas Oh Se-Hun pokonał japońskiego bramkarza strzałem głową i zapewnił swojej drużynie awans do ćwierćfinału.

Koreańczycy w kolejnej rundzie zmierzą się z Senegalem. Ćwierćfinałowe starcie odbędzie się w sobotę w Bielsku-Białej.



Francja - USA 2-3 (1-1)

Bramki: 0-1 Soto (25.), 1-1 Gouiri (41.), 2-1 Alioui (55.), 2-2 Soto (74.), 2-3 Rennicks (83.).

Japonia - Korea Południowa 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Se Hun (84.).

