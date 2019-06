Dzisiaj w Łodzi o godzinie 18 finał Młodzieżowych Mistrzostw Świata Korea Południowa - Ukraina. Jeśli ktoś, po raz pierwszy w historii młodzieżowych mundiali, ma poprowadzić narodowy zespół z Azji do mistrzostwa świata, to jest to rewelacyjny Lee Kang-in, 18-letni pomocnik, który na co dzień trenuje i gra w Valencii.

W historii młodzieżowych mundiali, które rozgrywane są co dwa lata, jeszcze się nie zdarzyło, żeby triumfowała ekipa z azjatyckiego kontynentu. Dwa razy drużyny stamtąd były w decydującej rozgrywce, ale dwa razy przegrywały. Katar w 1981 roku z RFN 0-4 i Japonia w 1999 z Hiszpanią w takim samym stosunku. Jak będzie dzisiaj wieczorem w starciu Korei z Ukraińcami? Dla obu tych drużyn finał to największe osiągnięcie w MMŚ. Wcześniej Koreańczycy byli raz na 4 miejscu. Było to jednak lata temu, bo w 1983 roku, kiedy to w meczu o trzecią lokatę przegrali z biało-czerwonymi 1-2. W barwach naszych "Orłów" grali wtedy tacy zawodnicy, jak Józef Wandzik, Wiesław Wraga, Marek Leśniak czy jeden z najlepszych i najskuteczniejszych graczy imprezy w Meksyku Joachim Klemenz.

Teraz Koreańczycy z Południa walczą o złoto. W zespole prowadzonym przez trenera Chung Jungyong pierwsze skrzypce gra Lee Kang-in.

Ten ledwie 18-latek, najmłodszy piłkarz w swoim zespole i jeden z najmłodszych w całym turnieju zadziwia. Świetny technicznie, potrafi zagrać niekonwencjonalnie, a i samemu strzelić. Popis dał w meczu z Senegalem przed tygodniem na stadionie w Bielsku-Białej, kiedy to po jego podaniach padły dwie bramki, a jego drużyna wygrała dramatyczny ćwierćfinałowy mecz po serii karnych. Kolejną asystę zaliczył w półfinałowym starciu z Ekwadorem.

Skąd taki talent wziął się na Półwyspie Koreańskim? Od 2011 roku Lee-Kang in trenuje w Valencii. Przeszedł tam w wieku ledwie 10-lat z Incheon United. Razem z nim do Hiszpanii przeprowadzili się jego rodzice. Wszystko ze względu na dobro dziecka. Ma za sobą debiut w La Liga. Stało się to w styczniu, kiedy nie miał jeszcze skończonych 18-lat. Był już na zgrupowaniu dorosłej reprezentacji Korei.

Nie do końca było wiadomo czy od pierwszego dnia turnieju będzie w młodzieżówce swojego kraju, bo jego Valencia 25 maja, kiedy trwał już młodzieżowy mundial, grała w finale Pucharu Króla z Barceloną. Selekcjoner Chung uprosił jednak klubowych działaczy, żeby ci zwolnili jego kluczowego zawodnika na turniej do Polski. Tutaj jego talent błyszczy pełnią blasku i kto wie czy nie zostanie uznanym najlepszym zawodnikiem całych mistrzostw? W przeszłości to wyróżnienia przypadało takim graczom, jak Diego Maradona, Robert Prosinecki, Seydou Keita, Javier Saviola, Lionel Messi, Paul Pogba, a dwa lata temu Dominic Solanke.

Michał Zichlarz

Zdjęcie Lee Kang-in /PAP/EPA



