MŚ do lat 20, czyli druga co do wagi impreza, jaką organizuje FIFA zbliżają się wielkimi krokami. Już jutro w Łodzie, przed meczem Polska - Kolumbia nastąpi ich uroczyste otwarcie. - Organizacyjnie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Wierzę w to, że narodzi się na tym turnieju nowy Robert Lewandowski - nie kryje prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, z którym rozmawiała FIFA.

Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi w czwartek, o godz. 18 w Lubinie, przy okazji meczu Tahiti - Senegal.



Niektórych piłkarzy, którzy zagrają w Polsce na MŚ U-20 już znam. Poza Polakami na przykład kilku Włochów, bo ich futbol zawsze był mi bliski. Generalnie, dla uczestników tego turnieju to będą niezwykle ważne momenty. Dla większości z nich to pierwszy duży turniej, a więc również pierwsze wywiady, pierwsze konferencje prasowe, pierwszy raz w świetle jupiterów. To będzie jeden z najbardziej pamiętnych momentów ich kariery - powiedział w rozmowie z FIFA.com prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który sam wielką karierę rozpoczynał na ME do lat 18 w Szwecji.

Dziennikarz FIFA zapytał szefa polskiej piłki, czy na turnieju rozgrywanym w Gdyni, Łodzi, Tychach, Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Lublinie narodzi się nowy Boniek - znany jest bowiem Honduranin, nazwany na jego cześć - Oscar Boniek Garcia.



- Myślę, że w ostatnich latach światowy futbol wydał tylu wspaniałych piłkarzy, że nie ma już co czekać na nowego Bońka, można go zostawić w spokoju (śmiech). Natomiast nowy Messi, Ronaldo, Lewandowski czy Kane - tak, jak najbardziej piłkarz tego pokroju może się tu narodzić. Wierzę, że tak się stanie - nie kryje pan Zbigniew.



- Chciałbym, aby Polska wyszła z grupy i żeby obyło się bez jakichś niespodzianek pogodowych, typu ulewne deszcze, oberwania chmury, coś co zakłóciłoby przebieg meczów. Z resztą, z tym co jest zależne od nas, sobie poradzimy - podkreśla prezes PZPN-u.

