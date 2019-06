Koreańczycy byli jak muchy, które siły mają na co najmniej trzy takie mecze. Za to Ekwadorczycy zafundowali końcówkę, która przejdzie do historii młodzieżowych mundiali. Po świetnym meczu Azjaci wygrali 1-0 i w finale turnieju zmierzą się z Ukrainą.

Ekwador miał nie przebrnąć przez 1/8 finału, a Korea na pożarcie skazywana była już w fazie grupowej. Tymczasem oba zespoły spotkały się w meczu o finał młodzieżowego mundialu i zaserwowały jeden z ładniejszych spektakli tych mistrzostw.

Koreańczycy wyglądali, jakby dopiero się rozkręcali, a nie grali szósty mecz w turnieju. Dla Ekwadorczyków byli jak muchy, których za żadne skarby nie dało się przepędzić. Atakowali z każdej strony, byli niezwykle ruchliwi i za nic nie odpuszczali.

Najwięcej problemów sprawiał lewoskrzydłowy Jun Choi, który biegał z prędkością lekkoatlety, a piłkę do nogi przyklejał jak zawodowy drybler. Za zadanie miał głównie dogrywać do napastników, ale w końcu wziął sprawy w swoje ręce.

Kangin Lee zauważył, że na moment myślami od stadionu oderwał się Gonzalo Plata. Skrzydłowy Ekwadoru zdrzemnął się, co od razu spostrzegł Lee, dograł do Choi i nawet równoczesny wślizg trzech Ekwadorczyków nie zapobiegł stracie bramki.

Piłkarze Jorge Celico mogli się załamać, bo zaledwie kilkadziesiąt sekund wcześniej przepięknie piętą przyjął piłkę Loenardo Campagna, ale trafił w poprzeczkę. Gdyby uderzył kilkanaście centymetrów niżej, miałby szansę na gola turnieju.

W drugiej połowie niewiele się zmieniło i Koreańczycy dalej grali jak nakręceni. Podczas gdy rywale mogli zastanawiać się, kiedy Azjaci w końcu opadną z sił, ci wrzucali kolejny i kolejny bieg, co mogło skończyć się zdobyciem kolejnej bramki.

Raz obrońcy z Ekwadoru wybili piłkę tuż sprzed linii bramkowej, a chwilę później Youngwook Cho wbiegł w pole karne, jakby właśnie przyjął dodatkową porcję energii. Jego pierwsze uderzenie odbił bramkarz, a dobitka nożycami była niecelna.

Ekwadorczycy nie zamierzali jednak tanio sprzedać skóry i sprawili, że końcówka meczu przejdzie do historii młodzieżowych mundiali. Piłka w końcu znalazła się w bramce Koreańczyków, wcześniej odbijając się od słupka i jednego z Ekwadorczyków. Kibice z Ameryki Południowej zamarli i patrzyli w stronę sędziego. Ten długo czekał na decyzję od sędziów VAR, którzy w końcu uznali, że był spalony.

To jednak nie był jeszcze koniec, bo za moment Campana uderzał głową z pięciu metrów i to po koźle, ale bramkarz Koreańczyków świetną paradą wybił piłkę i tym samym został bohaterem Azjatów.



Ekwador w piątek w Gdyni zagra o trzecie miejsce z Włochami, a Koreańczycy w sobotę w Łodzi zmierzą się z Ukrainą o złoto.

Półfinał MŚ U-20 2019:

Ekwador - Korea Płd. 0-1 (0-1)





Bramka: Jun Choi (39.).



Żółte kartki: Campana, Plata.



Ekwador: Moisee Ramirez - Jackson Porozo, Diego Palacios, Jhon Espinoza (76. Daniel Segura), Gustavo Valecillia - Cifuentes, Rezabala, Alvarado, Quintero (83. Arce) - Campana, Plata.

Korea Płd: Gwangyeon Lee - Jisol Lee, Hyunwoo Kim, Jaeik Lee - Taehyeon Lee, Hojon Jeong, Seyun Kim (54. Youngwook Cho), Jaehyeon Go (82. Wonsang Um) - Jun Choi - Kangin Lee (73. Taejun Park) - Sehun Oh.

Sędziował: Michael Oliver z Anglii.



Widzów: 12 614.

Z Lublina Piotr Jawor, Michał Białoński