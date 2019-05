W piątek ma się zakończyć wymiana murawy tyskiego stadionu, który będzie jedną z aren zbliżających się mistrzostw świata do lat 20. Decyzję o wymianie podjęli w marcu organizatorzy zawodów (FIFA i PZPN) po zbadaniu stanu boiska.

Tychy były współgospodarzem ME do lat 21 dwa lata temu. Wtedy też konieczna była wymiana nawierzchni areny, na której na co dzień grają piłkarze pierwszoligowego GKS-u Tychy.

Przy rozpoczętej 2 maja operacji na stadionie pracuje kilkudziesięciu pracowników. 24 maja zagrają w Tychach jako pierwsze zespoły Kataru i Nigerii.

- W sobotę zakończyła się pierwsza część polegająca na usunięciu istniejącej darni wraz z glebą o łącznej grubości około 3 cm. W kolejnych dwóch dniach nawierzchnia została wyrównana, a podłoże przygotowane na ułożenie nowej warstwy murawy. W tej chwili trwa układanie rolek z trawą. Prace zakończą się w najbliższy piątek. Następnie murawa będzie podlewana, nawożona oraz czeka ją szereg zabiegów pielęgnacyjnych - poinformował rzecznik operatora obiektu Krzysztof Trzosek.

500 rolek trawy - która rosła przez 1,5 roku - dotarło do Tychów ze Słowacji w 20 ciężarówkach.

13 maja stadion zostanie przejęty przez FIFA i PZPN, co oznacza konieczność opuszczenia obiektu przez ekipę GKS.

- W porównaniu z młodzieżowymi mistrzostwami Europy nie ma wielkich zmian. Ciekawostką będzie tłumaczenie symultaniczne dla dziennikarzy na konferencjach prasowych i prawdopodobnie jedyna na świecie strefa pracy mediów zlokalizowana na trzech kondygnacjach... w pubie. Na stadionie dokonywane są też prace kosmetyczne polegające na wykręcaniu barierek, usunięcie wygrodzenia w sektorze gości czy zasłonięcie lub zdjęcie logotypów - dodał Trzosek.

Mundial dwudziestolatków zostanie rozegrany od 23 maja do 15 czerwca 2019 roku z udziałem 24 zespołów. W Tychach wystąpią reprezentacje USA, Nigerii, Ukrainy, Argentyny, Korei Południowej, RPA i Kataru. Rozegrany tam zostanie także mecz 1/8 finału i ćwierćfinał, w sumie kibice zobaczą tam osiem spotkań.

Turniej zakończy się 15 czerwca meczem finałowym w Łodzi, a dzień wcześniej w Gdyni zaplanowano spotkanie o trzecie miejsce. Mistrzostwa odbywają się co dwa lata od 1977 roku. Pierwsze zorganizowano w Tunezji.

Najwięcej tytułów mają na koncie Argentyna - sześć i Brazylia - pięć. W 2017 roku w Korei Południowej tytuł zdobyli Anglicy, którzy w finale pokonali Wenezuelę 1:0. Do tegorocznej edycji te drużyny nie awansowały.

W 1983 roku Polacy stanęli na najniższym stopniu podium, a w 1979 roku wywalczyli czwarte miejsce. Wtedy w MŚ rywalizowało jeszcze 16 zespołów.