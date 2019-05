MŚ do lat 20. Reprezentacja Polski trenuje w komplecie

Od poniedziałku w komplecie do meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 przygotowuje się w Łodzi reprezentacja Polski. W czwartek, na inaugurację rozgrywanego w kraju turnieju, "Biało-Czerwoni" zagrają z Kolumbią (godz. 20.30).

Polacy krótkie zgrupowanie przed młodzieżowym mundialem rozpoczęli w niedzielę. Jednak ze względu na występy kadrowiczów w ostatniej kolejce ekstraklasy, trener Jacek Magiera dopiero w poniedziałek miał do dyspozycji wszystkich powołanych.

- Zawodnicy, którzy grali w lidze, dotarli po północy. Wszyscy rozegrali w niedzielę po 90 minut, co jest dla nas znakiem, że chłopcy są w dobrej dyspozycji. Czekaliśmy na nich, bo są ważnymi postaciami naszej kadry. Najważniejsze, że są cali i zdrowi. Przystępujemy w pełnym składzie do zajęć treningowych przed mundialem - poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek asystent pierwszego trenera Tomasz Łuczywek.

W kadrze reprezentacji Polski na MŚ do lat 20 jest 21 piłkarzy. Wśród powołanych przez Magierę znalazło się sześciu zawodników z klubów polskiej ekstraklasy, m.in. Radosław Majecki (Legia Warszawa), Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin) i Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze). Wszyscy w weekend grali na boiskach ekstraklasy. Dziewięciu kolejnych reprezentuje zagraniczne kluby, m.in. Marcel Zylla (Bayern Monachium) i Mateusz Bogusz (Leeds United).

Łuczywek przyznał, że możliwość zaledwie trzech treningów w pełnym składzie przed pierwszym meczem mundialu nie jest komfortową sytuacją. - Ale wiedzieliśmy o tym wcześniej i jesteśmy na to przygotowani. Będziemy więcej czasu poświęcać na analizę w hotelu. Pierwsza odprawa już za chłopakami. Dziś dowiedzieli się o stylu gry pierwszego rywala - Kolumbii - wyjaśnił.

Trener Magiera przed rozpoczęciem zgrupowania mówił, że ma w głowie skład na inauguracyjne spotkanie, ale - jak zaznaczył - ważna będzie dyspozycja kadrowiczów prezentowana podczas trzech treningów w Łodzi.

- Każdy z tych młodych ludzi, którzy przyjechali na zgrupowanie wie, że to są mistrzostwa świata, na których zostanie rozegranych kilka meczów. To nie jest tak, że mamy 11 zawodników, którzy mają zagwarantowane miejsce w podstawowym składzie. Czasami wejście piłkarza na kilka minut może odwrócić losy meczu. Każdy jest potrzebny i każdy ma do wykonania zadanie. Teraz myślimy tylko o pierwszym meczu z Kolumbią - tłumaczył opiekun "Biało-Czerwonych".

Czwartkowy mecz otwarcia turnieju Polska - Kolumbia rozpocznie się o godz. 20.30 na stadionie na Widzewie w Łodzi, który będzie główną areną młodzieżowego mundialu w Polsce. W kolejnych spotkaniach grupowych podopieczni Magiery zmierzą się z Tahiti (26 maja, 20.30) i Senegalem (29 maja, 20.30).