MŚ do lat 20: festiwal filmowy wśród imprez towarzyszących

Festiwal Filmów Piłkarskich Łódź 2019 będzie jednym z wydarzeń towarzyszących mistrzostwom świata do lat 20 w Polsce. Imprezę dla wielbicieli futbolu i kina zaplanowano w Muzeum Kinematografii w dniach 29 maja-1 czerwca.

Zdjęcie Andrzej Person /Mariusz Gaczyński /East News

Jak podkreślają organizatorzy, Festiwal Filmów Piłkarskich to wydarzenie łączące sport, w tym w szczególności piłkę nożną i kino. W trakcie organizowanego po raz trzeci w Polsce przeglądu prezentowane są filmy dokumentalne oraz fabularne, ukazujące niedostępną zazwyczaj dla kibiców stronę futbolu.

Reklama

- Chcemy pokazać sport i piłkę nożną z trochę innej strony niż tylko emocje towarzyszące nam podczas oglądana meczów. Zaglądamy do wnętrza, co bohaterowie futbolu robią kilka godzin po zakończeniu zawodów. Jak wpływa na nich presja, jak się relaksują, przygotują do kolejnych wyzwań. Nie jest łatwo umieścić sport na ekranie, ale jest wiele fantastycznych dokumentów ukazujących, jakie radości i dramaty rodzi piłka nożna - powiedział w poniedziałek w Łodzi pomysłodawca festiwalu Andrzej Person.

Przez cztery dni trwania imprezy kibice młodzieżowego mundialu oraz wielbiciele kina będą mogli zobaczyć 9 filmów (7 dokumentów i 2 fabuły) na 18 projekcjach. Będą one wyświetlane w łódzkim Muzeum Kinematografii, a jeden seans zaplanowano w kinie plenerowym na Stawach Jana. Pod chmurką będzie można obejrzeć "W środku wulkanu" - dokument o reprezentacji Islandii, która w 2016 roku zadebiutowała na mistrzostwach Europy.

- Różnorodność gatunkowa i merytoryczna filmów jest bardzo duża. To m.in. kulisy szatni, historie sukcesów piłkarskich, a także niezwykła historia grających w piłkę dziewczyn z Libii ukazana w produkcji +Boiska wolności+. Szczególnie polecam brytyjski dokument "Take the Ball, Pass the Ball" o Barcelonie czasów Guardioli, który otworzy nasz festiwal - zachęcał dyrektor artystyczny wydarzenia Jakub Wiewiórski.

Dodał, że wśród pozostałych pozycji znalazły się m.in.: "Maradonanapoli" o tym, jak bardzo Neapol zmienił się przez obecność Diego Maradony, "Maciej Szczęsny - ja, bramkarz" o blaskach i cieniach jego kariery, czy filmy fabularne - "If Life Gives You Lemons" i "Mi Mundial".

Wiewiórski zapewnił, że przygotowany repertuar spełni wymagania zarówno kibiców, którzy przyjadą do Łodzi na piłkarskie MŚ do lat 20, jak i miłośników dobrego kina. Wszystkie filmy będą prezentowane z polskimi i angielskimi napisami.

Dwie wcześniejsze edycje festiwalu odbyły się w Krakowie i Warszawie, ale jak zapowiedział Person, Łódź może stać się stałym gospodarzem wydarzenia. Imprezę w kwocie 30 tys. zł dofinansował Urząd Miasta Łodzi. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego.

Łódź będzie głównym miastem turnieju. Na stadionie Widzewa odbędzie się w sumie 10 meczów, m.in. wszystkie trzy spotkania grupowe Polaków, a także finał. Grupowymi rywalami "Biało-Czerwonych" będzie Kolumbia, z którą podopieczni trenera Jacka Magiery zmierzą się w meczu otwarcia 23 maja (godz. 18) oraz Tahiti (26 maja, 20.30) i Senegal (29 maja, 20.30). Turniej potrwa do 15 czerwca.



Autor: Bartłomiej Pawlak