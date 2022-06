Szybka kontra Pawlicki z Pedersenem w jednej drużynie? To możliwe WIDEO |

Nicki Pedersen i Piotr Pawlicki brali udział w karambolu podczas meczu GKM-u z Unią. Dziennikarze Interii wracają do tamtych zdarzeń. - Duńczyk sezon ma z głowy, a Pawlicki musi się zastanowić co dalej. Zatrzymał się w rozwoju - mówi Michał Konarski. - Słyszałem głosy, że po sezonie mógłby odejśc z Unii i trafić do... Grudziądza - dodaje Jakub Czosnyka.