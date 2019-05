"Szybka kontra" - Co doprowadziło do degrengolady Lecha i Legii? Wideo

Co stoi za degrengoladą Lecha Poznań i Legii Warszawa? Czy Dariusz Żuraw i Aleksandar Vuković to odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach? Co zdecydowało o spadku beniaminków? To tylko kilka z tematów nad którymi w programie "Szybka kontra" zastanawiali się eksperci Interii - Michał Białoński, Piotr Jawor i Wojciech Górski.