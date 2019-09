Polscy koszykarze grają w Szanghaju z Hiszpanią w ćwierćfinale mistrzostw świata. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

"Pamiętacie Eurobasket 2015? Trzydzieści pięć minut wyrównanego meczu. Pau Gasol musiał trafić sześć na siedem rzutów za trzy, aby nas pokonać. Musicie w to uwierzyć. Zasłużyliśmy na ćwierćfinał, zasłużyliśmy na Top 8 tym, co zrobiliśmy do tej pory. Wtorek jest naszym dniem. Dawaj Polska!" - tak swoich podopiecznych mobilizował selekcjoner Mike Taylor przed bojem ze światową potęgą.



Hiszpania to wicelider rankingu FIBA, mistrz świata z 2006 roku, trzykrotny złoty medalista i pięciokrotny srebrny mistrzostw Europy. Ma w swoim składzie plejadę gwiazd z NBA, Realu Madryt czy Barcelony. Trzy lata temu, w 1/8 finału ME we Francji, "Biało-Czerwoni" przez trzy kwarty toczyli wyrównany bój z utytułowanym rywalem. Dopiero w ostatniej części spotkania wspomniany przez Taylora Pau Gasol przechylił szalę zwycięstwa na korzyść Hiszpanów (80:66).



Stawka pojedynku jest ogromna. Triumfator awansuje do strefy medalowej MŚ, a także, przy korzystnych wynikach w innych parach ćwierćfinałowych, zapewni sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio 2020.



Polacy są rewelacją MŚ w Chinach. Passę czterech wygranych z rzędu Orłów przerwała dopiero mocna Argentyna na zakończenie drugiej rundy turnieju.



Niezależnie od wyniku pojedynku z Hiszpanią "Biało-Czerwoni" pozostaną w Chinach do końca turnieju i zagrają - bądź w półfinale, bądź o miejsca 5-8 - z zespołem z innej ćwierćfinałowej pary Australia - Czechy.



Polska - Hiszpania 41:46 - trwa III kwarta

I kwarta

Początkowo trwała walka punkt za punkt. Z naszej strony do kosza trafiali A.J. Slaughter i Adam Waczyński. Następnie po kontrze spod kosza rzucił Aaron Cel i prowadziliśmy 6:4.

W kolejnej akcji Ricky Rubio trafił za trzy punkty, a dodatkowo był faulowany i wykorzystał jeszcze rzut osobisty, 8:6 dla Hiszpanii.

Skuteczny był Slaughter, którego "trójka" pozwoliła nam zmniejszyć straty tylko do jednego punktu (9:10).

Hiszpanie jednak powoli zwiększali przewagę. Po rzucie za trzy Rudy'ego Fernandeza było już 16:9 dla nich na cztery minuty i 25 sekund przed końcem kwarty. Tym samym jednak odpowiedział Waczyński. Po chwili "trójką" popisał się jeszcze Łukasz Koszarek i przegrywaliśmy tylko 15:18.



Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego również mieli problem ze skutecznością. Wykorzystał to Damian Kulig, który rzucił za łuku i na minutę i 15 sekund przed końcem kwarty był remis po 18. Po pierwszej kwarcie przegrywaliśmy jednak 18:22.

II kwarta

Polacy dzielnie walczyli. Znowu za trzy punkty Michał Sokołowski, potem dołożył jeszcze dwa dobijając rzut Slaughtera, a kolejne punkty dołożył Kulig. Gdy kolejną "trójkę" dołożył Slaughter "Biało-Czerwoni" znowu przegrywali tylko jednym punktem (28:29).

Rozstrzelał się jednak Juancho Hernangomez, który dwa razy trafił zza łuku, a potem kolejny rzut za trzy trafił Fernandez i na pięć minut 53 sekundy przed końcem Hiszpania wygrywała 38:28. Trener Polaków Mike Taylor wziął czas.



Jego zawodnicy odpowiedzieli rzutami za dwa Adama Hrycaniuka i Waczyńskiego. Następnie znowu mieliśmy piłkę pod koszem rywala, ale po stracie przejął ją Pau Ribas i został sfaulowany przez Waczyńskiego. Sędziowie, po oglądnięciu powtórek wideo, uznali, że było to niesportowe przewinienie i przyznano Hiszpanom rzuty wolne, z których Ribas wykorzystał tylko jeden, oraz piłkę z boku.

Gdy Cel wykorzystał jeden rzut wolny, a po "pudle" przy drugim dobił Hrycaniuk, Polacy przegrywali 37:39. Mieliśmy nawet szansę na remis, ale wejście pod kosz Slaughtera nie skończyło się punktami, a zbierający piłkę Hrycaniuk faulował.

Potem nadszedł lepszy moment gry Hiszpanów Fernandez trafił za trzy, a Marc Gasol spod kosza i był jeszcze nieprzepisowo zatrzymywany przez Slaughtera.

Końcówka kwarty była nerwowa. Brakowało skuteczności zarówno jednej, jak i drugiej drużynie. Ostatnie punkty padały po rzutach wolnych. Z naszej strony nie pomylił się Waczyński, a wśród rywali Rubio wykorzystał tylko jednego i do przerwy przegrywaliśmy 41:46.