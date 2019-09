Koszykarze Serbii po zwycięstwie nad Czechami 90:81 zajęli piąte miejsce w mistrzostwach świata w Chinach. Polska zakończyła drugi w historii występ na mundialu na ósmym miejscu, po tym jak przegrała z USA 74:87 w spotkaniu o siódmą lokatę.

Siódme miejsce obrońcy tytułu to największa sensacja 18. mistrzostw świata. Niespodziankami są także szósta lokata Czechów oraz ósma "Biało-Czerwonych", a także brak w ćwierćfinałach Litwy (szóste miejsce w rankingu FIBA) i Grecji (ósme). Polacy wywalczyli udział w przyszłorocznym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio 2020.

W meczu o piąte miejsce zmotywowani znakomitym występem Czesi długo mieli przewagę nad Serbią - typowaną do walki o złoto. Prowadzili nawet 43:30 w 16. minucie. W drugiej połowie Serbowie wzmocnili defensywę i stopniowo likwidowali przewagę zmęczonych coraz bardziej rywali. Wygrali trzecią kwartę 28:12 i po 30. minutach prowadzili 69:62. W ostatniej - po dwóch i pół minutach prowadzili 79:64 i losy meczu były przesądzone.

W niedzielnym finale zmierzą się niepokonani w turnieju w Chinach Hiszpanie i Argentyńczycy. Hiszpania prowadzona przez trenera Sergio Scariolo, który w czerwcu jako asystent Nicka Nurse'a cieszył się z mistrzostwa NBA z Toronto Raptors, to druga drużyna rankingu FIBA, ustępująca tylko USA. Zespół z Płw. Iberyjskiego to mistrz świata z 2006 r. z Japonii, który w mundialu uczestniczy 12. raz, w tym 10. z rzędu. To także brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro oraz trzykrotny wicemistrz olimpijski (1984, 2008 i 2012).

Argentyna to pierwszy mistrz globu z 1950 roku w turnieju, którego była gospodarzem. W kolekcji trofeów z najważniejszych imprez międzynarodowych ma olimpijskie złoto z Aten (2004) i brąz z Pekinu (2008), a także wicemistrzostwo świata (2002) z Indianapolis.

Siedem drużyn wywalczyło bezpośrednie bilety do Tokio 2020 - z Ameryk najwyżej sklasyfikowane Argentyna i USA, ponadto Australia, Hiszpania i Francja jako najlepsze z Europy oraz drużyny z Azji i Afryki, które uplasowały się najwyżej: Iran (w sumie 23. lokata) i Nigeria (w sumie 17. miejsce).

Wyniki:

O 5. miejsce Serbia - Czechy 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)

Najwięcej punktów: dla Serbii - Bogdan Bogdanovic 31, Nikola Milutinov 14, Stefan Jovic 12; dla Czech - Patrik Auda 16, Martin Peterka 14, Tomas Satoransky 13.

O 7. miejsce Polska - USA 74:87 (14:28, 16:19, 25:16, 19:24)

Polska: Mateusz Ponitka 18, Adam Waczyński 17, A.J. Slaughter 15, Damian Kulig 9, Michał Sokołowski 7, Adam Hrycaniuk 4, Aleksander Balcerowski 2, Dominik Olejniczak 2, Łukasz Koszarek 0, Aaron Cel 0, Karol Gruszecki 0, Kamil Łączyński 0;

USA: Donovan Mitchell 16, Joe Harris 14, Khris Middleton 13, Derrick White 12, Harrison Barnes 10, Jaylen Brown 8, Myles Turner 7, Mason Plumlee 4, Brook Lopez 3;

Program MŚ - niedziela:

Mecz o 3. miejsce: Australia - Francja (godz. 10)

Finał: Argentyna - Hiszpania (godz. 14)

Ostateczna klasyfikacja 18. MŚ miejsca 5-32: 5. Serbia, 6. Czechy, 7. USA, 8. Polska, 9. Litwa, 10. Włochy, 11. Grecja, 12. Rosja, 13. Brazylia, 14. Wenezuela, 15. Portoryko, 16. Dominikana, 17. Nigeria (awans do Tokio 2020), 18. Niemcy, 19. Nowa Zelandia, 20. Tunezja, 21. Kanada, 22. Turcja, 23. Iran (awans do Tokio 2020), 24. Chiny, 25. Czarnogóra, 26. Korea Płd., 27. Angola, 28. Jordania, 29. Wybrzeże Kości Słoniowej, 30. Senegal, 31. Japonia (udział w Tokio 2020 jako gospodarz), 32. Filipiny