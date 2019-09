​Polscy koszykarze po wygranej z Rosją 79:74 i zwycięstwie Argentyny nad Wenezuelą 87:67 zapewnili sobie w piątek awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. - Zrobiliśmy milowy krok - podkreślił prezes PZKosz Radosław Piesiewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witold Bańka o polskich koszykarzach i zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Wideo INTERIA.TV

Reprezentacja Polski stała się rewelacją mistrzostw świata, uzyskując historyczny awans do ćwierćfinału. Koszykarze pokonali m.in. gospodarza Chiny i wyżej notowaną Rosję. Pan jako prezes może się cieszyć, że jest lepszy od swoich odpowiedników, byłych graczy NBA Yao Minga i Andrieja Kirilenki...

Reklama

Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz: - Liczy się przede wszystkim awans do światowej ósemki. Kropkę nad i postawiła Argentyna, ogrywając Wenezuelę. My zrobiliśmy milowy krok. To, co obiecywałem, a mało kto w to wierzył. Mamy ćwierćfinał.

Czy będą kolejne obietnice z pana strony?

- Czy będzie półfinał? Oni są w stanie wszystko zrobić. Ja w nich wierzę, oddałem całego siebie, a oni się odwzajemniają. Kocham ich za to, co robią.

Jak pan przeżywał mecz z Rosją? Nie układał się przez trzy kwarty.

- Byłem bardzo spokojny. Wchodząc do hali, miałem wewnętrzne przeczucie, że wygramy. W wywiadzie dla telewizji powiedziałem, że na pewno pokonamy dzisiaj Rosję, że nie boję się niczego. Gdy przegraliśmy pierwszą piłkę - podrzut, utwierdziłem się w tym przekonaniu.

Lubi pan boks? Bo ten mecz wyglądał trochę tak, że w czterorundowym pojedynku Polacy dali się wyszumieć rywalowi w trzech pierwszych rundach, a w decydującej wypunktowali go, zadając wygrywające ciosy.

- Odpowiem tak: kocham koszykówkę.

W Foshanie rozmawiał Marek Cegliński