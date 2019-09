MŚ koszykarzy. Ponitka: Nie taki diabeł straszny

Reprezentacja Polski przegrała w Pekinie z ekipą USA 74:87 w meczu o siódme miejsce mistrzostw świata koszykarzy, tocząc - szczególnie po przerwie - wyrównaną walkę z graczami NBA. - Nie taki diabeł straszny - powiedział Mateusz Ponitka.

Najlepiej zbierający zespołu w chińskim turnieju (6,8 zb.) i legitymujący się najwyższym wskaźnikiem efektywności (16,1) Ponitka zdobył pierwsze punkty w meczu, co okazało się jedynym prowadzeniem "Biało-Czerwonych" w spotkaniu. Potem inicjatywę przejęli Amerykanie, którzy trafiali z niesamowitą skutecznością z dystansu (w pierwszej kwarcie 5/7 za trzy, do przerwy 8/13).

W połowie drugiej odsłony zespół w całości złożony z graczy NBA prowadził nawet 38:19, a do przerwy 47:30.

Na drugą połowę z szatni wyszła odmieniona polska drużyna. Bardziej waleczna, lepiej broniąca i skuteczniejsza. Potrafiąca stawić czoło koszykarzom z NBA. - Nie taki diabeł straszny. Walczyliśmy, pokazaliśmy charakter. Jestem dumny z zespołu, bo konfrontacja z USA to nie jest zwykły mecz. Nie spotykamy się z nimi co miesiąc czy co rok, ale raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Dla nas było to super przeżycie i pokazaliśmy dziś, że potrafimy też w nimi grać - podkreślił jedyny polski koszykarz z klubu Euroligi, reprezentujący Zenit Sankt Petersburg.

Pierwsza połowa mogła być bardziej wyrównana, gdyby "Biało-Czerwoni" trafiali rzuty trzypunktowe. Tymczasem piłka wykręcała się z obręczy przy 14 pierwszych takich próbach. Wpadła dopiero za 15. razem, po akcji Michała Sokołowskiego na 66 sekund przed przerwą. - Słaba skuteczność wynikła może z tego, że podeszliśmy do rywali ze zbyt dużym respektem i oni to wykorzystali. W efekcie poczuli się trochę luźniej i druga połowa była dla nas bardzo dobra. Wróciliśmy do gry, było blisko do wyrównania. Potem jednak Amerykanie znów odskoczyli - ocenił.



Po przerwie Polacy trafili już sześć z 12 "trójek", podczas gdy Amerykanie cztery z 12. Ponitka był w sobotę najlepszym graczem zespołu (wskaźnik efektywności - 20), a także strzelcem i zbierającym - uzyskał 18 punktów i siedem zbiórek, miał także dwa przechwyty i cztery straty. Trafiał z dystansu, kilka razy swobodnie mijał rywali i atakował kosz. - Europejska koszykówka jest inna niż ta amerykańska i dzisiaj to pokazaliśmy - zakończył 26-letni koszykarz, który w reprezentacji rozegrał już 118 spotkań i zdobył 1177 punktów.

Z Pekinu - Marek Cegliński