MŚ koszykarzy. Polska - Wenezuela - relacja trwa

"Biało-Czerwoni" znów wśród najlepszych drużyn globu! Trwa inauguracyjny mecz mistrzostw świata koszykarzy Polska - Wenezuela. Śledź relację razem z Interią.

To wielki dzień w historii polskiego basketu. Po 52 latach przerwy "Biało-Czerwoni" wracają na koszykarski mundial i w meczu inauguracyjnym turnieju w Chinach zmierzą się z Wenezuelą.

Nasi rywale z Ameryki Południowej są nieco wyżej notowani w rankingu od naszych reprezentantów i o zwycięstwo wcale nie będzie łatwo. Forma Polaków w sparingach rozgrywanych przed mistrzostwami nie napawała wielkim optymizmem. Podopieczni Mike'a Tylora wygrali tylko trzy z dziesięciu potyczek (z Jordanią, Holandią i Iranem), lecz bilans Wenezuelczyków był niewiele lepszy - cztery zwycięstwa, sześć porażek.



Przed spotkaniem Trener Taylor podkreślał, że ekipa "La Vinotinto" to ograny zespół, występujący od kilku lat w podobnym składzie, ale wierzył w swoich zawodników. "Rywale są trochę bardziej doświadczeni na arenie światowej niż my. Dodatkowo są bardzo atletyczni, grają twardo. Ale my jesteśmy gotowi do tego meczu, świadomi wykonanej pracy i swojej wartości" - zapewniał.

Pierwszą piątkę reprezentacji Polski utworzyli: rozgrywający A.J. Slaughter, rzucający Mateusz Ponitka, skrzydłowi Aaron Cel i Adam Waczyński oraz środkowy Adam Hrycaniuk.



Największym walorem Wenezuelczyków jest obrona - dość szybko została ona jednak złamana przez naszych koszykarzy i już po dwóch pierwszych akcjach i celnych rzutach Hrycaniuka i Ponitki prowadziliśmy 4:0. Mistrzowie Ameryki Południowej mieli problemy z przedarciem się pod nasz kosz, toteż w początkowych minutach oddali dwa celne rzuty za trzy. Polacy szybko roztrwonili swoją przewagę i to Wenezuela znalazła się na czele.



Polska - Wenezuela 12:16