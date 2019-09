Co za mecz polskich koszykarzy! Przez trzy kwarty "Biało-Czerwoni" przegrywali z Rosją, ale szalony pościg przyniósł skutek. Orły pokonały "Sborną" 79:74 i są niemal pewni awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata w Chinach!

"Biało-Czerwoni" pojechali na MŚ z jednym celem - wyjść z grupy. Zadanie wykonali koncertowo i zasłużyli na miano rewelacji turnieju. Podopieczni Mike'a Taylora w awansowali do drugiej rundy mundialu z kompletem zwycięstw. Pokonali kolejno Wenezuelę, Chiny po dogrywce i Wybrzeże Kości Słoniowej.



Do tego etapu mundialu drużyny przystąpiły z zaliczeniem wszystkich wyników z pierwszej rundy. Sytuacja Orłów jest więc wymarzona, ale teraz poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej. Na otwarcie drugiej rundy Polacy zagrali z Rosją, która w grupie B zajęła drugie miejsce i miała nóż na gardle. "Biało-Czerwoni" też mieli o co grać. Zwycięstwo otwierało im szeroko drogę do ćwierćfinału. Stawka była więc ogromna. Polacy stanęli na wysokości zadanie. Długo nie mogli odnaleźć właściwego rytmu, ale w ostatniej części przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

O godz. 14.00 Argentyna zmierzy się z Wenezuelą. Jeśli "Albicelestes" wygrają, to Polacy na pewno zagrają w 1/4 finału.

Polska - Rosja 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)

I kwarta

Na trybunach w hali w Foshanie grupka polskich kibiców zagrzewała Orłów do walki. Trener Mike Taylor postawił na taką pierwszą "piątkę": A.J. Slaughter, Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, Aaron Cel, Adam Hrycaniuk. Wyjściowy skład Rosji wyglądał następująco: Witalij Fridzon, Władimir Iliew, Michaił Kułagin, Nikita Kurbanow, Andrej Woronczewicz.

Pierwsze punkty w tym meczu zdobył Kułagin. Najpierw wykorzystał dwa rzuty wolne, a następnie popisał się "trójką" w kontrze. Od początku Rosjanie grali twardo w obronie. Odważnym wejściem defensywę rywali sforsował Waczyński (2:5). Polacy mieli problem ze skutecznością. Po czterech minutach gry na koncie mieli tylko dwa "oczka". Niemoc Orłów przełamał Ponitka znakomitą akcją dwa plus jeden (5:7). Polacy znów zostawili bez opieki Kułagina, który ukarał nas celnym rzutem za trzy (5:10). Na szczęście Ponitka sprawił, że Rosjanie nie powiększyli przewagi (7:10).

W krótkim odstępie czasu nasz zespół popełnił dwie proste straty. Nieporozumienie między A.J. Slaughterem a Ponitką oraz Damianem Kuligiem. Dobry fragment Orłów w defensywie, kiedy zmuszaliśmy Rosjan do prób z nieprzygotowanych pozycji, a ci pudłowali. Po ładnym rzucie A.J. Slaughtera zbliżyliśmy się do "Sbornej" na dwa punkty (9:11). Dwie minuty przed końcem I kwarty "Biało-Czerwoni" doprowadzili do remisu 13:13 za sprawą Michała Sokołowskiego. Niecelne "trójki" Kuliga i Waczyńskiego szybko się zemściły. Rosjanie "odskoczyli" na sześć punktów (20:14). W ostatnich sekundach nie upilnowaliśmy Grigora Motowiłowa, który zdobył łatwe punkty. Pierwsza kwarta przegrana przez Polaków 16:22.

II kwarta

Dobre otwarcie tej odsłony przez Aarona Cela, ale Rosjanie szybko odpowiedzieli i nadal mieliśmy do odrobienia sześć punktów (18:24). Skuteczność z dystansu - to był wyraźny kłopot naszego i koniecznie trzeba było to poprawić, bo "Sborna" jeszcze powiększyła przewagę (26:18). Trener Mike Taylor poprosił o czas. Prawie 14 minut czekaliśmy na celną "trójkę". Wreszcie trafił A.J. Slaughter (23:28). Polacy nie radzili sobie z agresywną defensywą Rosjan, a my z kolei nie mogliśmy zatrzymać rywali pod własnym koszem. W efekcie przegrywaliśmy już 23:32 i trener Taylor znów wziął przerwę.

Przy "życiu" trzymał nas A.J. Slaughter, który w ostatnich fragmentach zdobył siedem punktów. Przewaga Rosjan jednak rosła w dużym tempie. Rywale kłuli nas niemiłosiernie "trójkami". Równo z końcową syreną trafił za trzy Ponitka. Wynik wyglądał już lepiej. Na przerwę schodziliśmy przegrywając 34:40.

Po pierwszej połowie najwięcej punktów w naszym zespole miał Ponitka - 12.



III kwarta

Po faulu technicznym Rosjan trzy rzuty wolne miał Waczyński. Wszystkie wykorzystał i zostały tylko trzy punkty do odrobienia (37:40). Lepiej wyglądała gra w obronie Polaków. Kapitan Orłów znów wystąpił w roli głównej i dzięki niemu odrobiliśmy niemal całe straty (39:41). Niestety, Woronczewicz przypomniał, że rzuty za trzy są mocną bronią "Sbornej" w tym meczu. Poprawił jeszcze Kułagin i znów Rosjanie "odskoczyli" (50:45). Trzymaliśmy dystans do rywali dzięki rzutom wolnym. Kolejne na punkty zamienił Kulig (47:51). "Trójka" Łukasza Koszarka nieco poprawiła nam humory (50:55). Na koniec trzeciej kwarty trzy rzuty wolne wykorzystał Kulig (53:57). Wynik więc cały czas był sprawą otwartą.



IV kwarta

Koszarek świetnie rozpoczął czwartą kwartę od fantastycznego rzutu za trzy. Nasz rozgrywający poderwał kolegów do walki. Koszarek znakomicie podał do Cela, a ten popisał się efektownym wsadem na remis (58:58). W ślady Koszarka poszedł Waczyński. Wspaniała "trójka" kapitana Polaków dała nam prowadzenie 61:58. Trener "Sbornej" widząc, że nasz zespół złapał wiatr w żagle, wziął czas. "Biało-Czerwoni" przeżywali trudne chwile w tym spotkaniu, ale złapali drugi oddech.

Za sprawą akcji Waczyńskiego dwa plus jeden powiększyliśmy przewagę (64:58). Ponitka po przypadkowym zderzeniu z Hrycaniukiem miał rozbity nos i musiał na chwilę opuścić boisko. Rosjanie tymczasem zbliżyli się na dwa punkty (62:64). Na niespełna pięć minut przed końcem Woronczewicz doprowadził do remisu (64:64). Za sprawą Kuliga Polacy odzyskali prowadzenie (67:64). Trwało to tylko chwilę, bo Jewgienij Baburin trafił za trzy (67:67). Na boisko wrócił Ponitka, który zaraz po wejściu zebrał piłkę i popisał się znakomitą asystą. W ekwilibrystyczny sposób podał do Cela, a ten nie pomylił się za trzy na dwie minuty przed końcem (72:68)!



Rosjanie wrócili do gry po "trójce" Kułagina (71:73). Chwilę później skutecznie spod kosza akcję zakończył Hrycaniuk (75:71). Do końca pozostały 43 sekundy. "Sborna" pogubiła się w obronie pozostawiając bez opieki Cela, który zdobył łatwe punkty (77:71). Rosjanie jeszcze się poderwali i na 13 s doprowadzili do stanu 74:77. Rywale nie mieli wyjścia - musieli faulować Polaków. Zimną krew zachował Waczyński na linii rzutów wolnych. Dwa razy rzucił celnie (79:74) i stało się jasne, że tego meczu nie przegramy! Desperacka próba Rosjan na koniec była nieudana. Polacy wygrali 79:74 i są jedną nogą w ćwierćfinale MŚ! To czwarte zwycięstwo z rzędu Orłów podczas mundialu w Chinach!

RK

Tabela grupy I



pkt M Z P kosze

1. Polska 8 4 4 0 318:282

2. Argentyna 6 3 3 0 258:211



---------------------------------------------------------



3. Rosja 6 4 2 2 304:298

4. Wenezuela 5 3 2 1 228:210