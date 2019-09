Polscy koszykarze znakomicie spisują się w mistrzostwach świata w Chinach. Po kapitalnym meczu "Biało-Czerwoni" pokonali gospodarzy, mimo że przeciwko sobie mieli fanatycznych kibiców i sędziów. W mediach społecznościowych doszło do wymiany zdań między Marcinem Gortatem, a jednym z bohaterów Orłów Marcinem Ponitką.

Mecz z Chińczykami był niezwykle emocjonujący, a losy rywalizacji ważyły się do ostatnich sekund. Polacy zachowali zimną krew i wygrali po dogrywce 79:76. Zwycięstwo dało podopiecznym Mike'a Taylora awans do kolejnej rundy.



Tuż po spotkaniu Gortat zamieścił wpis na Twitterze.

Można było odnieść wrażenie, że tymi słowami Gortat umniejsza triumf Orłów. Rzeczywiście kluczowe dla losów ostatnich fragmentów czwartej kwarty i dogrywki były błędy Chińczyków przy wznowieniu gry zza linii bocznej boiska. Trzeba jednak podkreślić, że to Polacy zmusili ich do tego agresywnym kryciem, czego wynikiem były przechwyty Ponitki. To właśnie 26-letni zawodnik poprowadził "Biało-Czerwonych" do zwycięstwa. Zdobył w tym spotkaniu 25 punktów, miał dziewięć zbiórek, trzy asysty, przechwyt i cztery bloki.



Ponitka zareagował na wpis Gortata taką ripostą:

Potem pojawił się wpis Gortat z gratulacjami oraz odpowiedź skierowana do Ponitki.

Po dwóch seriach spotkań Polacy mają komplet zwycięstw i zapewniony awans do kolejnej rundy. Za zakończenie fazy grupowej "Biało-Czerwoni" zagrają z najsłabszym zespołem grupy A Wybrzeżem Kości Słoniowej. Ten pojedynek odbędzie się w środę o godz. 10.00.



Do drugiej fazy MŚ awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. W następnej rundzie Polska oraz Chiny lub Wenezuela, trafią na drużyny z grupy B, gdzie sprawa jest już rozstrzygnięta. Awans w kieszeni mają Rosjanie i Argentyńczycy.

