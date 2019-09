Hiszpania będzie we wtorek (15.00) przeciwnikiem reprezentacji Polski w ćwierćfinale mistrzostw świata koszykarzy. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego uczyła się kiedyś grać od Polaków, ale już dawno przerosła mistrza.

Hiszpanie to dziś druga drużyna rankingu FIBA, ustępująca tylko USA. Polska zajmuje w tym zestawieniu 25. miejsce.

W mistrzostwach świata, które Hiszpanie dwa razy organizowali (1986, 2014) tylko raz stawali na podium, ale za to na jego najwyższym stopniu - w 2010 roku w Japonii. Azjatycki klimat im służy.

Ponadto najwyższe lokaty Hiszpanów w mundialach to czwarte miejsce w 1982 i pięć piątych lokat (1974, 1986, 1998, 2002 i 2014). Dwunasty raz uczestniczą w finałowym turnieju MŚ, w tym dziesiąty z rzędu.

Polska w jedynym dotychczasowym występie w mistrzostwach świata w 1967 roku w Urugwaju zajęła piąte miejsce.

Lata sześćdziesiąte były okresem, kiedy to Polacy byli nauczycielami Hiszpanów. We wszystkich mistrzostwach Europy do 1971 roku włącznie zajmowali od nich wyższe lokaty.

Obrazuje to wymownie bilans dotychczasowych spotkań obydwu reprezentacji w rywalizacji o punkty. Jest remisowy 9-9, ale dziewięć pierwszych wygrali Polacy, a pozostałą połowę Hiszpanie.

Polacy w mistrzostwach Europy zdobyli trzy medale: srebrny (1963) i dwa brązowe (1965, 1967). Hiszpanie w ostatnich pięciu edycjach, by ograniczyć się do tego okresu, nie schodzili z podium: złoto (2009, 2011, 2015), srebro (2007) i brąz (2013).

Ostatni mecz "Biało-Czerwoni" wygrali z Hiszpanami w 1972 roku w kwalifikacjach olimpijskich (88:86), a pierwszy przegrali na igrzyskach w Moskwie w 1980 (81:107).

W serię najświeższych porażek wpisują się cztery kolejne Eurobaskety (2009-2015). Ostatnia przegrana w Lille w 1/8 finału mistrzostw we Francji tkwi mocno w pamięci siedmiu dzisiejszych kadrowiczów i trenera Taylora.

Zmobilizowani Polacy przez większość meczu toczyli z Hiszpanami wyrównaną walkę, po trzech kwartach remisowali 55:55, ale przegrali 66:80. Załatwił ich Pau Gasol, który zdobył 30 punktów trafiając niesamowite sześć z siedmiu rzutów za trzy punkty.

Na mistrzostwach świata w Chinach w składzie Hiszpanów nie ma kontuzjowanego starszego z braci Gasolów. Jest za to młodszy - mistrz NBA z Toronto Raptors Marc Gasol oraz trzech innych graczy z tej ligi: Ricky Rubio (Phoenix Suns), inni bracia Willy Hernangomez (Charlotte Hornets) i Juancho Hernangomez (Denver Nuggets). W lidze za oceanem grali w przeszłości także Victor Claver i Rudy Fernandez występujący obecnie w czołowych klubach hiszpańskich Barcelonie i Realu Madryt.

Liderami ekipy utytułowanego trenera Sergio Scariolo na mistrzostwach w Chinach są: Rubio (średnio 14,6 pkt i 4,8 asysty), Gasol (6,2 zbiórek), Claver (14,8 pkt wskaźnika efektywności).

Hiszpania raczej nieoczekiwanie wygrała 81:69 mecz o pierwsze miejsce w grupie J z faworyzowaną Serbią, dzięki znakomitej obronie. Trener Scariolo do pierwszej piątki desygnował w tym celu Pierre'a Oriolę. W zanadrzu ma pewnie inne pomysły taktyczne.

To ostrzeżenie dla Polaków, którzy przeciwko Argentynie nie potrafili zareagować na twardą i agresywną obronę rywali.

Wtorkowy mecz Hiszpania - Polska w Oriental Sports Center w Szanghaju rozpocznie się o godz. 15.00 czasu polskiego.

Marek Cegliński z Szanghaju