To już oficjalnie: reprezentacja Polski koszykarzy awansowała do ćwierćfinału rozgrywanych w Chinach mistrzostw świata! Tym samym "Biało-Czerwoni", którzy wrócili na koszykarskie salony po 52 latach nieobecności, są już w ósemce najlepszych zespołów globu. Razem z naszą kadrą z grupy I do ćwierćfinału wchodzi Argentyna, która dziś po południu bardzo pewnie pokonała Wenezuelę, torując drogę także naszej kadrze.

W piątek sprawy w swoje ręce najpierw wzięli sami "Biało-Czerwoni". Po trzymającym w napięciu do końca spotkaniu z Rosją, w którym Orły musiały gonić uciekający im od początku meczu wynik, końcówkę zagrali skutecznie i z wielkim wyrachowaniem. W efekcie polscy koszykarze wygrali z Rosją 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17) w meczu grupy I drugiej fazy mistrzostw świata w Chinach.

Do pełni szczęścia, aby już móc świętować do ćwierćfinału MŚ, "Biało-Czerwonym" potrzebny był konkretny wynik w drugim dzisiejszym meczu w naszej grupie. Konkretnie reprezentacja Argentyny musiała pokonać zespół Wenezueli, z którym nasi zawodnicy już poradzili sobie w pierwszej fazie, i tak też się stało. W pojedynku zespołów z Ameryki Południowej Argentyńczycy bardzo pewnie pokonali Wenezuelę 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).

"Biało-Czerwoni" mają w tej chwili w dorobku komplet czterech zwycięstw. Najpierw w pierwszej fazie mundialu w grupie A pokonali Wenezuelę, następnie Chiny (po dogrywce) i Wybrzeże Kości Słoniowej. Natomiast już wcześniej podopieczni trenera Mike'a Taylora zagwarantowali sobie udział w kwalifikacjach olimpijskich do igrzysk w Tokio.