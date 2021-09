ME siatkarzy 2021. Wpadka organizatorów, zagrali hymn Serbii zamiast narodowej pieśni Słowenii (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przed meczem półfinałowym ME siatkarzy 2021, organizatorzy zaliczyli wpadkę, zagrali hymn Serbii zamiast narodowej pieśni Słowenii.



Sobotni półfinał w katowickim Spodku rozpocznie się o godzinie 17.30. Transmisja meczu półfinałowego ME siatkarzy Polska - Słowenia w sobotę 18 września od godziny 17.20 w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 15.30.