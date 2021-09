ME siatkarzy 2021. Wojciech Drzyzga i Jerzy Mielewski przed meczem ze Słowenią. Wideo WIDEO |

Wojciech Drzyzga: Słowenia należy do najmocniejszych zespołów od paru lat i nie jest to żaden przypadek, bo to zespół, który najdłużej ze sobą gra. Obok nas to jedna z najbardziej zgranych drużyn, bo my też możemy powiedzieć, że znamy się jak łyse konie.