Bez niespodzianki w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Słoweńcy pokonali Czechów 3-0 i w meczu o awans do finału zmierzą się z reprezentacją Polski. To powtórka półfinału ME sprzed dwóch lat.