Czempionat Starego Kontynentu zakończył się w niedzielę w katowickim Spodku. Złoty medal zdobyła odmłodzona reprezentacja Włoch, która w finale po pasjonującym meczu pokonała Słowenię 3:2. Italia czekała na tytuł mistrzów Europy 16 lat. Dla Słoweńców to trzeci srebrny medal ME w ostatnich sześciu latach.

Współgospodarze turnieju Polacy byli wskazywani jako główny faworyt do złota. Drzwi do finału zatrzasnęli Orłom Słoweńcy. Na pocieszenie "Biało-Czerwonym" pozostała walka o brąz. Podopieczni Vitala Heynena wygrali z Serbią 3:0 i stanęli na najniższym stopniu podium.



Tytuł MVP turnieju przyznano rozgrywającemu Włochów Simone Giannellemu. Natomiast drużynę ME (All Star Team) wybrali kibice z całego świata. Jak podała Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) fani oddali blisko 400 tysięcy głosów. Najwięcej przedstawicieli mają oczywiście złoci medaliści Włosi, bo aż trzech - przyjmujący Daniele Lavia i Alessandro Michieletto oraz libero Fabio Balaso.



W zespole gwiazd jest jeden Polak - środkowy Piotr Nowakowski. 33-letni zawodnik błyszczał podczas ME. Nowakowski imponował zwłaszcza w bloku. W tej klasyfikacji okazał się najlepszy. Miał 10 punktowych bloków więcej niż drugi w kolejności Simone Anzani. Nowakowski był jedynym siatkarzem, który uzyskał średnią ponad 1 blok na set (1.07). Z 32 punktowymi blokami na koncie Nowakowski ustanowił rekord wszechczasów w rundzie finałowej ME. Drugim środkowym, którego wskazali fani, okazał się Serb Marko Podrascanin.



Rozgrywającym All Star Team nie został wcale MVP turnieju Giannelli, a Słoweniec Gregor Ropret. Atakującym drużyny gwiazd kibice wybrali Holendra Nimira Abdel Aziza. "Oranje" odpali z turnieju w ćwierćfinale po porażce z Serbią.



All Star Team ME 2021:

rozgrywający: Gregor Ropret (Słowenia)

atakujący: Nimir Abdel Aziz (Holandia)

środkowi: Piotr Nowakowski (Polska) i Marko Podrascanin (Serbia)

przyjmujący: Daniele Lavia (Włochy) i Alessandro Michieletto (Włochy)

libero: Fabio Balaso