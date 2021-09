Vital Heynen po porażce Polski ze Słowenią

Z obozu Orłów Horror w boju Orłów o finał mistrzostw Europy! Koncert w Spodku brutalnie przerwany

- Trzeba przyznać rywalom, że zagrali bardzo dobry mecz. Siatkówka jest taka jak życie, że trzeba z niego korzystać, tak jak w drugim secie i czwartym secie, kiedy mieliśmy piłki setowe, a nie potrafiliśmy ich wykorzystać - tłumaczył Vital Heynen, selekcjoner reprezentacji Polski na antenie Polsatu Sport.

- Podobnie było z zagrywką, bo na początku potrafiliśmy ich nią odrzucić, a potem to przestało funkcjonować. Dwa elementy, które dobrze funkcjonowały przez 2,5 seta, później nie zadziałały najlepiej. Nasza zagrywka nie pozwalała wywierać presji na rywalu, a przyjęcie przeszkadzało nam w swojej grze - mówił szkoleniowiec "Biało-Czerwonych".



Polacy marzyli o finale w Spodku, a będą musieli się zadowolić spotkaniem o trzecie miejsce.



- Naszym celem był awans do finału. Mieliśmy walczyć od początku do końca. Robiliśmy to, ale nie byliśmy na odpowiednim poziomie - dodał Heynen.



Słowenia ma patent na Polaków w mistrzostwach Europy. Była górą w czterech ostatnich edycjach. Wygrała w ćwierćfinale w 2015 roku, dwa lata później w barażu o "ósemkę" oraz w półfinale 2019. Dwa lata temu drużyny te walczyły w Lublanie i wówczas wspierani ogłuszającym dopingiem swoich kibiców gospodarze też wygrali 3:1. Teraz role się odwróciły - to Polacy mogli liczyć na pomoc trybun, które zapełniły się do ostatniego miejsca. Nie miało to jednak przełożenia na wynik.



Rywalem Polaków w spotkaniu o trzecie miejsce będzie przegrany z meczu Włochy - Serbia. Początek meczu o brązowy medal o 17.30. Transmisja w Polsacie Sport.

Zdjęcie Vital Heynen / Andrzej Grygiel / PAP

Pawo