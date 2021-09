Kubiak po jednej z akcji starł się pod siatką z graczem rywali, Tine Urnautem. Kontrowersyjne było także jego zachowanie po zakończeniu meczu, gdy nie chciał rozmawiać z mediami.

"Michał Kubiak kompletnie oszalał"

Temperament siatkarza dosadnie skomentowali dziennikarze "Delo". "Kubiak kompletnie oszalał" - napisano, odnosząc się do sytuacji z czwartego seta i słownych utarczek z Urnautem. Choć ten po spotkaniu nie był dla kapitana "Biało-Czerwonych" zbyt surowy (tłumaczył jego zachowanie emocjami), koledzy ze słoweńskiej kadry nie byli aż tak pobłażliwi.



Cytowany przez "Onet" Jan Kozamernik był w swojej ocenie o wiele bardziej surowy. - Ten człowiek zachowuje się tak na każdym turnieju, kiedy przegrywa - powiedział dodając, że zachowanie Polaka było "nieakceptowalne", choć Słoweńcy byli na nie w pewien sposób gotowi.



Słoweńców czeka w niedzielę mecz o złoty medal. Ich rywalem będą Włochy, a spotkanie rozpocznie się o 20:30. Wcześniej Polska zagra z Serbią o brąz. To starcie zaplanowano na 17:30. Transmisja obu wydarzeń w Polsacie Sport i Polsat Box Go.



TC

