Finlandia w ostatnim meczu grupowym pokonała Turcję 3-2, ale nie uniknęła starcia z Polską w 1/8 finału. Polacy przenoszą się z Krakowa do Gdańska i tam zmierzą się z Finami w pierwszym starciu play-off. Będzie to drugi mecz dnia 11 września, wyznaczono go na godz. 20.30. Wcześniej, o godz. 17.30 siatkarze Rosji zagrają z ostatnim grupowym rywalem Polaków, Ukrainą.



Natomiast dzień później, 12 września w Ergo Arenie odbędą się dwa pozostałe spotkania 1/8 finału Holandia z Portugalią (godz. 17.30) oraz Serbia z Turcją (godz. 20.30).





ME siatkarzy. Kto zagra w 1/8 finału?

W czwartek zostaną rozegrane ostatnie mecze grupowe ekip rywalizujących w Czechach i Estonii, które wyłonią kolejne osiem ekip z prawem gry w 1/8 finału. Ich pojedynki planowane są w hali Ostravar w Ostrawie na niedzielę i poniedziałek. Pewne awansu są już Włochy, Białoruś, Czechy, a także Francja, Niemcy i Chorwacja. Zostały jeszcze dwa miejsca.



Mecze pokazuje Polsat Sport i Polsat Sport News. Dzisiejsze transmisje - od godz. 16. Grają wtedy Bułgaria z Białorusią oraz Niemcy ze Słowacją.