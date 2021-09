Me siatkarzy. Vital Heynen żegna się z reprezentacją Polski

O możliwym końcu przygody Heynena z kadrą spekulowano już od zakończenia igrzysk olimpijskich. Po spotkaniu ze Słowenią Belg stanął przed telewizyjną kamerą wyraźnie wzruszony. - Mam łzy w oczach. Po pierwsze chciałbym przeprosić - chciałem coś powiedzieć do kibiców, ale mi nie pozwolono. Dlatego robię to teraz, do was wszystkich w Polsce: dziękuję za niesamowite wsparcie. Ten medal nie jest nasz, jest dla wszystkich tych ludzi - podkreślił.

Belg po spotkaniu nie owijał w bawełnę. Na pytanie o przyszłość jasno wyraził swoje zdanie. - Jestem bardzo logicznym człowiekiem. Przybyłem tu, by zdobyć medal na igrzyskach, ale tego nie zrobiłem. Myślę, że to czas na nowego człowieka na moje miejsce, by on spróbował to osiągnąć. To była moja wizja, to logiczne, że czas na kogoś nowego. Spędziłem tu niesamowite cztery lata - przyznał Heynen.



Z obozu Orłów ME siatkarzy. Polska z brązowym medalem!

Ostatnim spotkaniem kadry pod jego wodzą najpewniej był więc mecz o trzecie miejsce mistrzostw Europy, w którym Polacy mierzyli się z Serbią. "Biało-Czerwoni" w dobrym stylu wygrali 3:0 (25:22, 25:16, 25:22). Tym samym Polacy zdobyli drugi medal w tym sezonie, wcześniej wywalczyli srebro Ligi Narodów.



- To był sezon, w którym zmarnowaliśmy szanse, ale także sezon, w którym nie przestawaliśmy walczyć. Skończyliśmy z dwoma medalami, normalnie uznalibyśmy to za dobry wynik, ale nasze ambicje były większe - podkreśla trener.



Heynen był selekcjonerem polskiej kadry od lutego 2018 roku. Zaczął od bardzo mocnego uderzenia, bowiem już we wrześniu Polska pod jego wodzą obroniła tytuł mistrza świata, pokonując w finale Brazylię 3:0.



Vital Heynen żegna się z reprezentacją Polski?

W 2019 roku Polska pod wodzą belgijskiego trenera zdobyła brąz mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów, a także srebro Pucharu Świata. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio "Biało-Czerwoni" odpadli w ćwierćfinale.



- Niczego nie żałuję. Zdobyliśmy sześć, siedem medali, wywalczyliśmy mistrzostwo świata. Nasze ambicje były oczywiście większe. Dla mnie to była wspaniała przygoda, nie żałuję nawet sekundy, jaką tutaj spędziłem - powiedział selekcjoner. Na koniec wywiadu skierował też po polsku słowa do kibiców. - Jesteście naprawdę najlepszymi kibicami na świecie. Dzięki, dzięki, dzięki.

Niedawno doszło także do rezygnacji trenera siatkarskiej reprezentacji kobiet. Ze stanowiskiem pożegnał się Jacek Nawrocki.

