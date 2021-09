Jeszcze na początku fazy grupowej ME polscy siatkarze wygrywali mecz za meczem, ale nie porywali stylem, w którym pokonywali kolejnych rywali. To zmieniło się w fazie pucharowej. Już wygrana z Finlandią nie podlegała żadnej dyskusji, ale sposób, w jaki rozprawili się w ćwierćfinale z Rosją, każe widzieć w nich głównych faworytów meczów o medale. Nic dziwnego, że Belg zapytany o to, czy przed półfinałem jego drużyna może jeszcze się poprawić, zdecydowanie zaprzeczył.

- Sposób, w jaki graliśmy w ostatnich dwóch meczach, w pełni mnie usatysfakcjonował. Nie mogę prosić moich zawodników o nic więcej niż tylko powtórzenie tego, co zrobili. Wykonali niesamowitą pracę w bardzo wielu elementach. Zostało tylko to powtórzyć: i w sobotę, i w niedzielę. Po meczu z Rosją po prostu wszedłem do szatni i powiedziałem: zrobiliśmy to! Byliśmy bardzo zadowoleni i wcale nie chcemy grać lepiej. Taka forma nam wystarczy - przekonuje z uśmiechem Heynen. I dodaje, że na tym turnieju jego gracze “walczą jak diabli".

Polska - Słowenia. Przetrwali tylko Polacy i Włosi

Polska zachwyciła kibiców i ekspertów w meczu z Rosją, eliminując wicemistrzów olimpijskich. Wcześniej z turniejem pożegnał się także inny z wielkich faworytów - Francja, triumfator z Tokio, który przegrał w 1/8 finału z Czechami. Drużynom, które przed kilkoma miesiącami odnosiły sukcesy na igrzyskach, nie jest łatwo utrzymać formę na drugi ważny turniej tego samego lata.

- Od pierwszego dnia tych ME widać wiele niespodzianek. Część ekip wróciła po igrzyskach olimpijskich i musiała zacząć od nowa. Drużyny, których zabrakło w Tokio, nie miały natomiast szansy na takie same przygotowania. Dlatego w przypadku wielu zespołów nie było wiadomo, czego się spodziewać. Jak widać po wynikach, dla drużyn mających za sobą start na igrzyskach ten turniej nie był łatwy. Wraz z Włochami jesteśmy jedynymi zespołami, które przetrwały do półfinałów. Ale Włosi zabrali na ME trochę inną drużynę - opisuje Heynen.

W meczu o awans do finału na drodze jego drużyny staną jednak Słoweńcy, którzy na olimpijskie zmagania w Tokio się nie zakwalifikowali. To kadra, która kilka razy napsuła już krwi Polakom w ME. Przed dwoma laty wywalczyła srebro, ale w innych imprezach często wiedzie jej się gorzej. Zwykle jest oceniana niżej niż największe potęgi europejskiej siatkówki takie jak Rosja, Serbia czy Włochy.

- Słoweńscy siatkarze od kilku lat grają razem, są przyzwyczajeni do występów na wysokim poziomie w najlepszych ligach. Dla mnie ich wynik nie jest niespodzianką. Są gotowi na wielkie osiągnięcia. Może nie wszyscy ludzie to widzą, ale to naprawdę wielki zespół - uważa Heynen.

Transmisja meczu Polska - Słowenia 18 września (sobota) w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Początek studia o godzinie 16:30. Spotkanie rozpocznie się o 17:30.

Damian Gołąb

Zdjęcie Vital Heynen po raz drugi poprowadzi reprezentację Polski w półfinale ME / PAP/Adam Warżawa / PAP