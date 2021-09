ME siatkarzy. Vital Heynen: Myślę, że to czas dla kogoś innego

Z obozu Orłów

- Mam łzy w oczach. Chciałem przemówić do kibiców, ale nie pozwolono mi - powiedział Vital Heynen po meczu z Serbią, wygranym starciu o brązowy medal mistrzostw Europy. Wygląda na to, że był to jego ostatni mecz w roli trenera polskiej reprezentacji.

