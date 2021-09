W krakowskiej Tauron Arenie "Biało-Czerwoni" pokonali kolejno: Portugalię 3:1, Serbię 3:2, Grecję 3:1, Belgię 3:0 i Ukrainę 3:0. Prawdziwe granie zaczyna się jednak od 1/8 finału. W fazie pucharowej już nie można pozwolić sobie na chwilę słabości, bo nie ma gdzie odrabiać strat. Przegrywający odpada z rywalizacji.

Z Krakowa podopieczni Vitala Heynena przenieśli się do Gdańska. W najbliższą sobotę w Ergo Arenie zmierzą się z Finlandią. Początek spotkania o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii. Finowie, współgospodarze turnieju, zakończyli rywalizację w grupie C na czwarty miejscu z trzema zwycięstwami i dwoma porażkami na koncie. Wygrali z Macedonią Północną 3:1, Hiszpanią 3:0 i Turcją 3:2, przegrali natomiast z Rosją 1:3 i Holandią 1:3.



Faworytem sobotniej konfrontacji są oczywiście mistrzowie świata i nikt nie bierze pod uwagę, że Orły mogą się potknąć na tej przeszkodzie. Schody zaczną się w kolejnym etapie. Jeśli Polacy pokonają Finów, to w ćwierćfinale zapewne staną naprzeciw Rosji. Trudno bowiem przypuszczać, że "Sborna" nie poradzi sobie z Ukrainą. Ten mecz zapowiada się ciekawie z rożnych powodów, nie tylko czysto sportowych. Relacje między tymi państwami nie są, delikatnie mówiąc, najlepsze.



- Żeby zdobyć mistrzostwo Europy i tak trzeba wygrać z najlepszymi. Nie ma żadnych wymówek - tak skomentował libero Damian Wojtaszek wiadomość, że w 1/4 finału "Biało-Czerwonych" prawdopodobnie zmierzą się z Rosją.



Zakładając, że Polacy uporają się z Finlandią i Rosją, to w półfinale znów będzie ich czekała trudna przeszkoda. Mogą to być mistrzowie olimpijscy z Tokio Francuzi lub wicemistrzowie Europy Słoweńcy. Wszystko wskazuje na to, że te drużyny spotkają się ze sobą w ćwierćfinale. Z awansem do tej fazy turnieju nie powinny mieć kłopotów. "Trójkolorowi", którzy w dotychczasowych spotkaniach stracili zaledwie jednego seta, w 1/8 finału zagrają z Czechami. Słowenię natomiast czeka pojedynek z Chorwacją.



Jeśli w 1/2 finału dojdzie do pojedynku Polska - Francja, to Orły będą miały doskonałą okazję do rewanżu za igrzyska w Tokio. To właśnie "Trójkolorowi" wyrzucili Orłów za burtę w ćwierćfinale.



Mecz półfinałowe i rywalizacja o medale odbędą się w katowickim Spodku 18 i 19 września.

ME siatkarzy 2021 - faza pucharowa 1/8 finału (Gdańsk) 11.09.2021 Rosja - Ukraina 17:30 11.09.2021 Polska - Finlandia 20:30 12.09.2021 Holandia - Portugalia 17:30 12.09.2021 Serbia - Turcja 20:30 1/8 finału (Ostrawa) 12.09.2021 Włochy - Łotwa 16:00 12.09.2021 Niemcy - Bułgaria 19:00 13.09.2021 Słowenia - Chorwacja 16:00 13.09.2021 Francja - Czechy 19:00 1/4 finału (Gdańsk) 14.09.2021 Polska/Finlandia - Rosja/Ukraina 00:00 14.09.2021 Holandia/Portugalia - Serbia/Turcja 00:00 1/4 finału (Ostrawa) 15.09.2021 Włochy/Łotwa - Niemcy/Bułgaria 00:00 15.09.2021 Francja/Czechy - Słowenia/Chorwacja 00:00 1/2 finału (Katowice) 18.09.2021 ? - ? 00:00 18.09.2021 ? - ? 00:00 Mecz o brązowy medal 19.09.2021 ? - ? 17:30 Mecz o złoty medal 19.09.2021 ? - ? 20.30